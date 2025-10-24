Український культурний фонд (УКФ) планує запустити мережу регіональних представників, почне з Одеської та Сумської області, повідомила виконавча директорка Фонду Анастасія Образцова.

"Поспішаю поділитися першими подробицями наших планів у 2026 році. Ми запускаємо мережу регіональних представників. Всі багато про це говорили, ми ж спробуємо це реалізувати на практиці", - написала Образцова в мережі Facebook.

За її словами, пілотний проєкт охопить два регіони – Одеську та Сумську області.

"Під час відбору ми спиралися на статистику: заявники з цих областей надзвичайно активні, подають чимало ідей і заявок, однак реалізується лише 1–5 проєкти. Ми хочемо допомогти цим громадам посилити спроможність і збільшити кількість успішних кейсів", - додала директорка.

Як повідомлялося, Український культурний фонд запровадить в 2026 році окрему грантову програму для творців сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів, а також планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії.