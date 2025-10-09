Інтерфакс-Україна
20:03 09.10.2025

Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром енергетики Світланою Гринчук і керівником НАК Нафтогаз Сергієм Корецьким щодо головних питань підготовки до зими, а також відновлення в областях після російських ударів.

"Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, і саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян – головні мішені. Будемо протидіяти. Протидіємо. І важливо, що партнери готові допомагати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Учасники наради визначили з ким контактувати й що саме має бути досягнуто найближчими тижнями.

"Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконати. Інакше будуть висновки щодо керівників", - наголосив президент.

 

Теги: #регіони #зеленський #енергетика

