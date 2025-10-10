Інтерфакс-Україна
15:23 10.10.2025

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

Український культурний фонд (УКФ) планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році, повідомила виконавча директорка Фонду Анастасія Образцова.

"Пам’ятаєте, як усі ми хотіли, щоб російська музика в Україні пішла вслід за російським кораблем? У 2026 році це може стати значно реальнішим. Наступного року в планах Український культурний фонд оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії", - написала Образцова в мережі Facebook.

За її словами, попередньо програма матиме два лоти: для представників професійної сцени; для молодих виконавців.

"Це дозволить підтримати і відомих артистів, і музикантів із регіонів, які тільки починають заявляти про себе. Рівні можливості та прозорі правила – наш принцип. Серед напрямів підтримки: запис синглів, альбомів та виробництво відеокліпів", - розповіда вона.

Образцова впевнена, конкурс стане поштовхом для появи нових пісень, альбомів, сильних голосів, які "заповнюватимуть тишу після тривог гідним звучанням".

Як повідомлялося, Український культурний фонд запровадить в 2026 році окрему грантову програму для творців сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів.

Теги: #музика #конкурс #укф

