12:41 26.09.2025

УКФ запровадить окрему грантову програму для сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів у 2026 р.

Український культурний фонд (УКФ) запровадить в 2026 році окрему грантову програму для творців сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів, повідомила виконавча директорка Фонду Анастасія Образцова.

“Відтепер сценарії, документальні фільми, телепередачі, відеоблоги та англомовні аудіодоріжки зможуть отримати підтримку від УКФ у межах окремої грантової програми. Попит на такий контент знову зростає і Український культурний фонд оперативно відповідає на ці виклики. Тому вже наступного року, в дев’ятому грантовому сезоні, творці аудіовізуального сектору отримають більше можливостей”, - написала Образцова в мережі Facebook.

За її словами, за останні роки УКФ став співтворцем знакових для України проєктів: ігрових фільмів “Памфір”, “Я, Ніна”, “Я працюю на цвинтарі” і документального фільму “Грім серед ясного неба” про бойових пілотів Збройних сил України (ЗСУ). 

“На етапі виробництва перебувають нові документальні стрічки: “Не так, як раніше” про лікарів “Охматдиту” та “Лінія вогню” про українських рятувальників. Прагнемо, щоб цей процес не зупинявся, а якісного українського контенту ставало дедалі більше. Українські історії варто почути. Нова грантова програма для аудіовізуального сектору від УКФ у цьому допоможе”, - додала вона.

