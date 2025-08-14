УКФ готовий подвоїти фінансування культури в регіонах та запустити спільний конкурс з обладміністраціями та міськрадами

Український культурний фонд (УКФ) планує розширити підтримку культурно-мистецьких проєктів у регіонах за моделлю співфінансування у партнерстві з обласними адміністраціями та місцевими радами, повідомляється на сайті фонду в четвер.

"Фактично це працює так: обласна адміністрація або міська рада виказує ініціативу та інвестує, наприклад, 2 мільйони гривень у культурні проєкти, УКФ додає таку ж суму. У результаті бюджет спільного конкурсу подвоюється та становить уже 4 млн. Це дає змогу підтримати значно більше ініціатив у регіоні – прозоро й неупереджено завдяки процедурам Фонду", – сказала виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова.

Найближчим часом команда УКФ розішле запрошення керівникам профільних департаментів обласних адміністрацій на онлайн-зустріч, де докладно представить можливості такої співпраці на 2026 рік.

Відзначається, що ця модель успішно випробувана на практиці під час реалізації конкурсу "Запоріжжя: культурний форпост", половина коштів на який надійшла з бюджету УКФ, половина – з обласного бюджету.

"Це був сміливий експеримент, який блискуче вдався і став прикладом успішної співпраці. Якщо місцева влада готова вкладатися у культуру, УКФ це готовий підтримати та зробити свій внесок. І саме з такою пропозицією виходжу зараз та запрошую до співпраці", – зазначила Образцова.