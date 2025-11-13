Інтерфакс-Україна
Події
21:05 13.11.2025

Кабмін погодив залучення 100 млн євро гранту від Франції на відновлення інфраструктури у 2026-2027 роках

Кабінет міністрів погодив залучення 100 млн євро гранту від Франції на відновлення критично важливої інфраструктури у 2026-2027 роках.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, схвалено проект грантової угоди (Фонд Україна II) між урядами України та Французької Республіки щодо сприяння підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України.

Угодою передбачається залучення грантових коштів уряду Франції в сумі 100 млн євро, виділення яких буде розподілене на 2026 та 2027 фінансові роки.

Зазначається, що грантові кошти будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання, водовідведення та іригація, переробка відходів, протимінна діяльність, житлове будівництво та цифрові технології.

Крім того, схвалено проект угоди про співпрацю з урядом Франції щодо реалізації пріоритетних проектів у стратегічних секторах задля стійкості та відновлення України.

Зокрема, угода встановлює правові засади співпраці з підготовки, відбору, фінансування та реалізації пріоритетних проектів у стратегічних секторах економіки України.

Так, документ визначає форми підтримки (кредити, гарантії, страхування експортних ризиків, гранти, технічна допомога та експертний супровід), механізм ініціювання і відбору проектів, а також повноваження уповноважених органів сторін і координаційні інструменти (спільні робочі/координаційні групи, регулярний обмін інформацією).

Передбачається, що конкретні проекти будуть оформлені окремими двосторонніми угодами/договорами із зазначенням умов фінансування, закупівель, моніторингу та звітності.

 

