Міноборони та Мінцифри оголосили грантовий конкурс Brave1 для рішень на основі ШІ

Міністерство оборони та міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс платформи Brave1 для "проривних" рішень на основі штучного інтелекту (ШІ або AI).

Як йдеться у повідомленні у телеграм-каналі міністра оборони Дениса Шмигаля, виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування.

"Насамперед держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій: автономні дрони; ⁠автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів; AI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ; середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з ШІ", - написав він.

Зазначається, що сьогодні більш ніж 200 компаній у Brave1 працюють над AI-технологіями, які вже змінюють хід війни.

"Держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом… Створюємо нову технологічну силу, здатну забезпечити надійну оборону для України в майбутньому", - акцентував міністр.