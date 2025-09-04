Інтерфакс-Україна
Події
17:41 04.09.2025

Міноборони та Мінцифри оголосили грантовий конкурс Brave1 для рішень на основі ШІ

1 хв читати

Міністерство оборони та міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс платформи Brave1 для "проривних" рішень на основі штучного інтелекту (ШІ або AI).

Як йдеться у повідомленні у телеграм-каналі міністра оборони Дениса Шмигаля, виробники можуть отримати до 100 млн грн фінансування.

"Насамперед держава зацікавлена в рішеннях, які значно збільшать автономність місій: автономні дрони; ⁠автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів; AI-рішення для перехоплення та нейтралізації КАБ; середовища симуляцій для навчання та тестування автономних бойових систем з ШІ", - написав він.

Зазначається, що сьогодні більш ніж 200 компаній у Brave1 працюють над AI-технологіями, які вже змінюють хід війни.

"Держава готова підтримати стартапи, які дадуть Україні технологічну перевагу над ворогом… Створюємо нову технологічну силу, здатну забезпечити надійну оборону для України в майбутньому", - акцентував міністр.

Теги: #грант #brave1 #конкурс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 04.09.2025
Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

02:13 04.09.2025
Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

11:18 29.08.2025
Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

17:40 28.08.2025
Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

16:46 28.08.2025
Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

13:17 14.08.2025
Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

10:34 24.07.2025
Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні

00:07 24.07.2025
Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

Затвердили запуск грантового конкурсу в межах Brave1 щодо виробництва вибухових речовин в Україні - Свириденко

01:43 11.07.2025
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

18:39 09.07.2025
СБ надасть ще $116 млн гранту для підтримки системи теплопостачання в Україні – представниця банку на URC-2025

СБ надасть ще $116 млн гранту для підтримки системи теплопостачання в Україні – представниця банку на URC-2025

ВАЖЛИВЕ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

ОСТАННЄ

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

"Коаліція охочих" вивела схему військового і політичного залучення для гарантування миру для України

Кошта в п’ятницю зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Зеленський повідомив про напрацювання базової рамки гарантій безпеки

Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту, – Зеленський

Зеленський щодо місця зустрічі з Путіним: Коли РФ хоче, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву

САП: викрито корупцію при закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики, серед підозрюваних – колишній заступник міністра

Європа і США дадуть відповідь санкціями, якщо РФ і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, – Макрон

Зеленський за результатами "Коаліції охочих": Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні

Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА