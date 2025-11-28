УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Український фонд стартапів разом з кластером Brave1 та Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) запускають грантову програму для виробників протипожежних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та наземних роботизованих комплексів (НРК), повідомив перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Грантова програма від УФС та Brave1 допоможе запустити ринок протипожежних дронів", - написав Федоров у Телеграм в п'ятницю.

За його словами, максимальна сума одного гранту становить 8 млн грн, проте за рік розробник може отримати до п’яти грантів на загальну суму до 30 млн грн для поетапного покращення готовності технології.

Федоров пояснив, що програма зосередиться на розробці протипожежних дронів (БпАК) з дистанційним управлінням, які здатні доставляти вогнегасні засоби, витримувати 45 хв. польоту з навантаженням та перевозити до 25 кг. Також на протипожежних наземних роботизованих комплексах з дистанційно керованим пожежним стволом, радіусом керування від 2 км та вантажопідйомністю від 200 кг.

"Розробники отримають грант на створення інноваційних рішень, які здатні гасити пожежі в найнебезпечніших та важкодоступних місцях", - наголосив перший віцепремʼєр.

Зазначається, що заявку на програму можна подати за посиланням - https://portal.usf.com.ua