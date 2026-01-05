Інтерфакс-Україна
Культура
12:08 05.01.2026

Мінкультури: 155 креативних підприємців отримали понад 50 млн грн за програмою "Власна справа" у 2025 році

2 хв читати
Мінкультури: 155 креативних підприємців отримали понад 50 млн грн за програмою "Власна справа" у 2025 році

Понад 155 підприємців креативного сектору вже отримали державні гранти за програмою "Власна справа", а загальний обсяг підтримки для індустрії перевищує 50 млн грн, повідомляє Міністерство культури України.

"Середній розмір мікрогранту становить близько 237 тис. грн, водночас максимальні виплати сягають 1 млн грн — передусім у напрямах масштабування креативних студій, дизайну та виробництва. Більшість отримувачів становлять ФОПи та фізичні особи. Однак у програмі беруть участь і юридичні особи – товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства. Саме ці проєкти мають стратегічне значення для сектору, зокрема у сферах видавничої діяльності, архітектури та поліграфії", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що найактивнішими регіонами за кількістю проєктів через програму "Власна справа" є Київ та Київська область, Львівська, Дніпропетровська, Вінницька, а також Хмельницька, Черкаська та Сумська області.

Крім того, повідомляється, що програма активно працює не лише в обласних центрах, а й у малих містах і громадах: Умані, Самборі, Борисполі, Білій Церкві, Новояворівську, Олевську та інших.

Серед ключових напрямів переважають: видавнича діяльність; освіта у сфері культури (танці, музика, художні студії, вокал); фотографія та відео; дизайн (інтер’єрний, fashion, графічний, предметний, просторовий); рекламні агентства, маркетинг і SMM; кіно- та відеопродакшн, освітній онлайн-контент; креативні хаби й культурні простори; виробництво авторських продуктів — кераміки, прикрас, одягу, арт-ігор.

"У межах програми чітко простежується вплив на створення робочих місць. Для стартового бізнесу характерне створення 1 робочого місця, тоді як проєкти з масштабування передбачають 2–4 нові вакансії. Максимально один проєкт може забезпечити до чотирьох робочих місць, що підтверджує роль програми як інструменту зайнятості, а не лише підтримки ідей", - додали у відомстві.

У міністерстві також розповіли, що жінки становлять близько 65–70% отримувачів грантів, а чоловіки активніше представлені у сферах архітектури, IT, виробництва та поліграфії. 

Зазначається, що основна вікова група заявників — 25–45 років, водночас у програмі беруть участь як молодь (18–23 роки), так і підприємці у віці 50+, особливо у видавничій та мистецькій діяльності.

Як повідомлялося, з 26 серпня Кабінет міністрів розширив програму "Власна справа", запровадивши нові можливості саме для креативних індустрій.

Теги: #власна_справа #гранти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 18.12.2025
Для вступників 2025 р. було затверджено 15,6 тис. грантів на суму 363,2 млн грн - голова комітету Ради

Для вступників 2025 р. було затверджено 15,6 тис. грантів на суму 363,2 млн грн - голова комітету Ради

13:47 04.12.2025
Brave1 запускає нову грантову програму розробки компонентів з фінансуванням до 8 млн грн

Brave1 запускає нову грантову програму розробки компонентів з фінансуванням до 8 млн грн

09:36 02.12.2025
Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

Brave1 та BRDO за EUR3,3 млн від ЄС запускають програму грантів на високошвидкісні перехоплювачі та радари

12:25 28.11.2025
УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

УФС разом з Brave1 та ДСНС запускають грантову програму для розробників протипожежних дронів

20:28 29.10.2025
Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

16:19 24.09.2025
Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

15:55 08.09.2025
Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

12:26 05.09.2025
Міноборони та Мінцифри запустили нові грантові конкурси на виробництво балістичних ракет та ЗРК

Міноборони та Мінцифри запустили нові грантові конкурси на виробництво балістичних ракет та ЗРК

14:30 03.09.2025
Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

Соболев: Мінекономіки працює над трьома напрямками розширення програми "Власна справа"

17:40 28.08.2025
Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

ОСТАННЄ

Київська бієнале анонсувала проєкт у Берліні на 2026 рік

"Снігова королева", "Лісова пісня" та прем’єра "Казок Гофмана". Національна опера України оприлюднила репертуар на січень

УІК: 75 нових перекладів книг з'явилися в рамках програми Translate Ukraine 2025

У музеї історії Другої світової війни відкриють проєкт "Крізь морок. Світло пам’яті"

Євангеліє Мазепи й "Керносівський ідол": Мінкультури додало до Держреєстру 26 унікальних музейних предметів

У київському метро триває виставка "До/Нації"

У Києві відкрили різдвяну експозицію робіт 78 митців з п’яти країн

УІК організував колективні стенди України в межах 6-ти міжнародних книжкових ярмарків у 2025р

Деколонізація культури: перейменовано Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського

Держава профінансувала 46 кінопроєктів на понад 319 млн грн у 2025р. - Держкіно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА