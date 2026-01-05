Мінкультури: 155 креативних підприємців отримали понад 50 млн грн за програмою "Власна справа" у 2025 році

Понад 155 підприємців креативного сектору вже отримали державні гранти за програмою "Власна справа", а загальний обсяг підтримки для індустрії перевищує 50 млн грн, повідомляє Міністерство культури України.

"Середній розмір мікрогранту становить близько 237 тис. грн, водночас максимальні виплати сягають 1 млн грн — передусім у напрямах масштабування креативних студій, дизайну та виробництва. Більшість отримувачів становлять ФОПи та фізичні особи. Однак у програмі беруть участь і юридичні особи – товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства. Саме ці проєкти мають стратегічне значення для сектору, зокрема у сферах видавничої діяльності, архітектури та поліграфії", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що найактивнішими регіонами за кількістю проєктів через програму "Власна справа" є Київ та Київська область, Львівська, Дніпропетровська, Вінницька, а також Хмельницька, Черкаська та Сумська області.

Крім того, повідомляється, що програма активно працює не лише в обласних центрах, а й у малих містах і громадах: Умані, Самборі, Борисполі, Білій Церкві, Новояворівську, Олевську та інших.

Серед ключових напрямів переважають: видавнича діяльність; освіта у сфері культури (танці, музика, художні студії, вокал); фотографія та відео; дизайн (інтер’єрний, fashion, графічний, предметний, просторовий); рекламні агентства, маркетинг і SMM; кіно- та відеопродакшн, освітній онлайн-контент; креативні хаби й культурні простори; виробництво авторських продуктів — кераміки, прикрас, одягу, арт-ігор.

"У межах програми чітко простежується вплив на створення робочих місць. Для стартового бізнесу характерне створення 1 робочого місця, тоді як проєкти з масштабування передбачають 2–4 нові вакансії. Максимально один проєкт може забезпечити до чотирьох робочих місць, що підтверджує роль програми як інструменту зайнятості, а не лише підтримки ідей", - додали у відомстві.

У міністерстві також розповіли, що жінки становлять близько 65–70% отримувачів грантів, а чоловіки активніше представлені у сферах архітектури, IT, виробництва та поліграфії.

Зазначається, що основна вікова група заявників — 25–45 років, водночас у програмі беруть участь як молодь (18–23 роки), так і підприємці у віці 50+, особливо у видавничій та мистецькій діяльності.

Як повідомлялося, з 26 серпня Кабінет міністрів розширив програму "Власна справа", запровадивши нові можливості саме для креативних індустрій.