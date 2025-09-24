Інтерфакс-Україна
16:19 24.09.2025

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

Від сьогодні, 24 вересня 2025 року, здобувачам вищої освіти 2025 року вступу почали надходити в застосунок “Дія” електронні сертифікати на освітні гранти, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

“Кошти гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Безпосередньо здобувач вищої освіти грантових коштів не отримує. Підставою для перерахування коштів до закладу є підтверджений у “Дії” сертифікат та виданий наказ МОН щодо надання гранту”, - повідомили в міністерстві, зазначив, що підтвердження грантів триватиме до 25 жовтня.

У відомстві додали, що на початку жовтня гранти почнуть надходити й здобувачам минулого року вступу. 

Міносвіти нагадало, що отримати грант у 2025/2026 навчальному році можуть: здобувачі першого року навчання (вступ 2025 року) за контрактом на денній формі навчання — за результатами НМТ; здобувачі другого року навчання (яким було надано грант у 2024 році), які продовжують навчання і не мають академічної чи фінансової заборгованості.

“У студентів 2-го року навчання сертифікати з’являться пізніше. Наразі відбувається підготовка для реалізації цього етапу та доопрацювання технічної можливості. Усі, хто відповідає умовам експерименту, отримають сертифікати на продовження”, - йдеться в повідомленні.

Сума гранту для першокурсників визначатиметься за результатами мінімум двох предметів НМТ: 150+ балів (або 140+ балів для спеціальностей з особливою підтримкою) - базова сума від 17 тис. грн на рік; 170+ балів - базова сума від 25 тис. грн на рік.

“Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Ваш індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в “Дії”, - розказали в міністерстві.

Для здобувачів 2-го року навчання (вступників 2024 року) сума гранту на 2025/26 навчальний рік, якщо здобувач не змінює освітню програму, буде індексована пропорційно підвищенню вартості його навчання, але не більш як на 12%. 

В той же час, у разі зміни здобувачем освітньої програми грант зберігається (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність), але його сума може змінюватися залежно від нової спеціальності. 

Як повідомлялося, раніше в Міносвіти повідомили, що за попередніми оцінками до 30 тис. вступників, які мають в 2025 році рекомендації на контрактні місця, отримають державний грант на покриття частини вартості навчання.

Теги: #гранти #освіта #дія

