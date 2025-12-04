Інтерфакс-Україна
13:47 04.12.2025

Brave1 запускає нову грантову програму розробки компонентів з фінансуванням до 8 млн грн

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Державний defense tech кластер Brave1 оголосив про запуск нової грантової програми Brave1 Components для розробки компонентів з можливістю фінансування до 8 млн грн, повідомив перший віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наш наступний крок, наша ціль разом з Міністерством оборони – відкрити максимально ринок компонентів", - наголосив Федоров на презентації програми, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Компоненти сьогодні стають такою кров'ю, нафтою сучасної технологічної війни. Мікросхеми, двигуни, акумулятори, оптика, засоби зв'язку, навігації – все це сьогодні стратегічний ресурс", - додав міністр оборони Денис Шмигаль.

Він наголосив, що президент України поставив завдання, щоб на полі бою було щонайменше 50% українського продукту.

"Локалізація виробництва – це частина нашої оборонної стратегії. Зараз у нас працює понад 200 виробників комплектуючих до безпілотних систем", - зазначив Шмигаль.

За словами Федорова, розмір фінансування анонсованої програми залежить від рівня готовності технології та складності її розробки. Зокрема, надається грант до 500 тис. грн з поточною можливістю компанії тестувати ідеї та мати попередні дослідження, до 2 млн грн – з можливістю створення лабораторного зразка.

На фінансування до 4 млн грн можуть розраховувати компанії, які вже на етапі створення прототипу і полігонних випробувань, тоді як на суму до 8 млн грн можуть претендувати ті, хто вже проводить подальше бойове тестування та передачу засобів на військову частину.

Керівник кластеру Brave1 Андрій Гриценюк своєю чергою пояснив, що програма фокусуватиметься на близько 20 напрямках. Зокрема, йдеться про двигуни внутрішнього згорання, пропульсивні елементи, куди входять пропелери БПЛА літакового типу, пропелери зі зменшеною звуковою помірністю для БПЛА мультироторного типу. Серед інших типів розробок у фокусі обчислювальні системи та сенсори, а саме основні контролери керування, бойові компʼютери та інші елементи.

Окремим напрямком також є звʼязок, куди входять агрегатори каналів звʼязку, а також камери та підвіси.

Перший віцепремʼєр також зазначив, що було створено департамент компонентів у Brave1, який займатиметься напрацюваннями законодавчих змін, налагодженням співпраці між виробниками та грантами для виробників компонентів.

"Їхня задача зробити законодавчі зміни. Також це налагодження співпраці між виробниками. Створювати такі майданчики, платформи, де ми можемо комунікувати і знаходити один одного, робити таку синергію", – зауважив Федоров.

Brave1 — державний defense tech кластер, створений у 2023 році з ініціативи Мінцифри. За два роки Brave1 став найбільшим ангельським інвестором для defense tech в Україні, видавши гранти на понад $50 млн.

Теги: #федоров #brave1 #гранти

