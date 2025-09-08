Лише 1% отримувачів грантів за програмою "Власна справа" не виконують умови - Соболев

Фото: https://www.facebook.com/

Українці сумлінно ставляться до виконання умов грантів, які беруть за програмою "Власна справа", не виконують умови лише 1% грантоотримувачів, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев

"Ми бачимо, що за період тієї програми ("Власна справа - ІФ-У), за три роки, видали більше 7 млрд грн грантів. Ми бачимо, що люди виконують умови, і через податки воно (таке фінансування – ІФ-У) повертається в бюджет, тому що умови програми - робочі місця, які створюються. Ми бачимо, що люди сумнівно ставляться до цих грошей, і кількість невиконаних грантів та умов програми менше за відсоток - це дуже гарні показники", - сказав він на заході з нагоди відкриття офісів податкових консультацій ДПС в Києві в понеділок.

Соболев підкреслив, що Мінекономіки слідкує за програмою і фіксує надходження від неї, тому планує далі підтримувати "Власну справу" і збільшувати розмір мікрогрантів.

Серед інших планів міністр назвав посилення Експортно-кредитного агентства (ЕКА) та дерегуляцію.

Як раніше повідомляв Соболев, Мінекономіки в рамках "Власної справи" працює над кількома розширеннями програми: опцією отримання другого гранту після успішного виконання першого та призупиненням зобов’язань для мобілізованих підприємців до моменту демобілізації.