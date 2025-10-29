Кабмін підвищив розміри грантів за програмою "Власна справа" з 2026р - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України розширив грантову програму "Власна справа" і підвищив розміри грантів з 2026 року, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо наймасовішу грантову програму "Власна справа". Із 2026 року підвищуємо розміри грантів: до 100 тис. грн — без створення робочих місць; до 200 тис. грн — за одне місце; до 350 тис. грн — за два", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.

"Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант. Розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць", - розповідає вона.

Грантова програма "Власна справа" — це складова політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла понад 32 тис. українців відкрити бізнес, створити 46 тис. робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.

Як повідомлялося, у вересні міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що Українці сумлінно ставляться до виконання умов грантів, які беруть за програмою "Власна справа", не виконують умови лише 1% грантоотримувачів.