Інтерфакс-Україна
Культура
11:03 25.01.2026

Нищук про "Оскар": Світ вперто продовжує шукати "хороших руських"

2 хв читати
Нищук про "Оскар": Світ вперто продовжує шукати "хороших руських"

Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, генеральний директор-художній керівник Театру імені Івана Франка Євген Нищук прокоментував оголошені номінації Американської академії кінематографічних мистецтв і наук на 98-му премію "Оскар".

"Вже у березні цього року у США відбудеться чергова церемонія нагородження американської кіноакадемії "Оскар". Гарно вбрані люди будуть вітати одне одного, адже, мовляв, ці люди створили "найкраще цього року кіно". Не виключаю, що серед них будуть і автори витвору про т.з. "хороших руських". Світ вперто продовжує їх шукати у т. з. беззубих опозиціонерах, вчителях із чєлябінськів, артистів, що бояться за свої карʼєри і, навіть, не підтримуючи свою владу, просто тихо ховаються по закордонах", - написав він у мережі Facebook.

Він нагадав, що натомість жоден із трьох фільмів, де йдеться про війну в Україні, - фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційна документальна стрічка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та ігрове кіно Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір" не пройшли до переліку номінантів.

"Чому так? Випадковість це чи свідоме рішення кіноакадеміків, чи взагалі впливи з рф? Як нам реагувати на це? Питань безліч. Але відповідь одна - продовжувати робити своє! Не покладаючи рук створювати культурний продукт високого такого рівня, говорити не лише про нашу війну, а й про нас - незламних, сильних, з неймовірним почуттям гумору, про нашу культуру, наших діячів та героїв - історичних та сучасних. Ще і ще демонструвати світу про те, що більшість того, що рф видає за своє - насправді вкрадене ними і єдине, що справді "авторськи творять вони" - це злочини, фанатична жорстокість, зазомбованість та нелюдяність і повна відсутність емпатії (як до інших, так і до "своїх")", - написав Нищук.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

Теги: #нищук #оскар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 22.01.2026
Українські фільми не потрапили до переліку номінантів 98-ї премії "Оскар"

Українські фільми не потрапили до переліку номінантів 98-ї премії "Оскар"

09:37 17.12.2025
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до шортлиста премії "Оскар"

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до шортлиста премії "Оскар"

12:22 11.12.2025
Гендиректор Театру Франка Нищук: У нас підприємство 600 чоловік, кожного місяця 2 млн дірка по зарплаті

Гендиректор Театру Франка Нищук: У нас підприємство 600 чоловік, кожного місяця 2 млн дірка по зарплаті

15:10 25.11.2025
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до лонглиста премії "Оскар"

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова увійшов до лонглиста премії "Оскар"

14:32 28.08.2025
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"

15:28 13.09.2024
На Шевченківській премії буде достатньо військової тематики - Нищук

На Шевченківській премії буде достатньо військової тематики - Нищук

10:03 04.04.2024
Гендиректором - художнім керівником театру ім. Франка став Нищук - Мінкультури

Гендиректором - художнім керівником театру ім. Франка став Нищук - Мінкультури

14:23 23.05.2023
Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Відеоверсія камерного циклу "Пролегомени до опери: Пісні для Києво-Могилянської академії " доступна до перегляду

Фінляндія та Словаччина стали Європейськими столицями культури 2026 року

Куди піти в Києві на вихідних 24–25 січня

Івано-Франківський драмтеатр увійшов до числа найприбутковіших театрів України у 2025 році

В Івано-Франківську завершили оцифрування костелу Пресвятої Діви Марії XVII століття

Ведучими нацвідбору на "Євробачення-2026" будуть Нікітюк і Мірошниченко

Українські полярники утворили ланцюг єдності біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді

В Українському Домі відкриють виставку Матвія Вайсберга до Дня пам’яті жертв Голокосту

Полотно Мурашка, придбане за 312 тис. фунтів, експонують у Київській картинній галереї

У Києві відбудеться всеукраїнський конкурс соціальних танців Ukrainian Social Cup 2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА