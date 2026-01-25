Нищук про "Оскар": Світ вперто продовжує шукати "хороших руських"

Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, генеральний директор-художній керівник Театру імені Івана Франка Євген Нищук прокоментував оголошені номінації Американської академії кінематографічних мистецтв і наук на 98-му премію "Оскар".

"Вже у березні цього року у США відбудеться чергова церемонія нагородження американської кіноакадемії "Оскар". Гарно вбрані люди будуть вітати одне одного, адже, мовляв, ці люди створили "найкраще цього року кіно". Не виключаю, що серед них будуть і автори витвору про т.з. "хороших руських". Світ вперто продовжує їх шукати у т. з. беззубих опозиціонерах, вчителях із чєлябінськів, артистів, що бояться за свої карʼєри і, навіть, не підтримуючи свою владу, просто тихо ховаються по закордонах", - написав він у мережі Facebook.

Він нагадав, що натомість жоден із трьох фільмів, де йдеться про війну в Україні, - фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційна документальна стрічка Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та ігрове кіно Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір" не пройшли до переліку номінантів.

"Чому так? Випадковість це чи свідоме рішення кіноакадеміків, чи взагалі впливи з рф? Як нам реагувати на це? Питань безліч. Але відповідь одна - продовжувати робити своє! Не покладаючи рук створювати культурний продукт високого такого рівня, говорити не лише про нашу війну, а й про нас - незламних, сильних, з неймовірним почуттям гумору, про нашу культуру, наших діячів та героїв - історичних та сучасних. Ще і ще демонструвати світу про те, що більшість того, що рф видає за своє - насправді вкрадене ними і єдине, що справді "авторськи творять вони" - це злочини, фанатична жорстокість, зазомбованість та нелюдяність і повна відсутність емпатії (як до інших, так і до "своїх")", - написав Нищук.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.