Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук заявляє, що робитиме все, щоб премія не мала політичного забарвлення.

"Я все робитиму, щоб вона не мала якогось політичного забарвлення або тиску. Я точно маю чисті помисли", - сказав Нищук на пресконференції у вівторок у Києві.

Він наголосив, що якщо будуть "речі, які перейдуть червону лінію моїх моральних цінностей, я висловлю свою позицію".

Як повідомлялося, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та колишній голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров заявили, що лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

Водночас уже 11 березня Комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій.

Пізніше голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров подав у відставку, а 16 березня члени Комітету премії заявили про складання своїх повноважень.

22 травня Нищука призначено головою Комітету з Шевченківської премії.

23 травня Нищук заявив, що склад Комітету Шевченківської премії буде оновлено майже на 100%.