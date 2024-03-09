Події

15:02 09.03.2024

Названі лауреати Шевченківської премії–2024

2 хв читати
Названі лауреати Шевченківської премії–2024

Указ «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка» з прізвищами лауреатів оприлюднено на сайті президента України.

Згідно з указом №143/2024 від 5 березня, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка президент Володимир Зеленський постановив присудити премію:

Джамаладіновій Сусані Алімівні (Джамалі), артистці, — за альбом «Qirim»;

Єрмоленку Андрію Івановичу, художникові, — за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;

Лазуткіну Дмитру Михайловичу, поетові, — за книгу поезій «Закладка»;

Малолєтці Євгену Костянтиновичу, Чернову Мстиславу Андрійовичу, Степаненко Василисі Іллівні, журналістам, — за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);

Цепколенко Кармеллі Семенівні, композиторці, — за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;

Чорногуз Ярині Ярославівні, поетесі, — за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»;

Уривському Івану Сергійовичу, режисерові-постановнику, Овсійчук Тетяні Володимирівні, художниці-постановниці, Карпенко Сусанні Євгеніївні, хормейстерці, — за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

«Установити на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна», - зазначено в документі.

Переможців премії традиційно оголошують 9 березня - у день народження Тараса Шевченка.

Теги: #шевченківська_премія #лауреати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 09.03.2024
Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

19:52 04.03.2024
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

13:39 17.02.2024
Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

20:22 06.02.2024
Визначено лауреатів Шевченківської премії

Визначено лауреатів Шевченківської премії

18:57 12.09.2023
Комітет Шевченківської премії затвердив персональний склад експертів з оцінювання творів на здобуття премії

Комітет Шевченківської премії затвердив персональний склад експертів з оцінювання творів на здобуття премії

23:19 23.08.2023
Серед восьми лауреатів президентської відзнаки звання удостоєні герой України "да Вінчі" та воєнкор Цаплієнко

Серед восьми лауреатів президентської відзнаки звання удостоєні герой України "да Вінчі" та воєнкор Цаплієнко

18:36 28.07.2023
Зеленський затвердив новий склад Комітету Шевченківської премії

Зеленський затвердив новий склад Комітету Шевченківської премії

18:21 28.07.2023
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

14:12 16.06.2023
Шевченківську премію-2023 вручать без додаткової номінації "За внесок у перемогу" - Нищук

Шевченківську премію-2023 вручать без додаткової номінації "За внесок у перемогу" - Нищук

14:23 23.05.2023
Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

Нищук: Я робитиму все, щоб Шевченківська премія не мала політичного забарвлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ППО знищила 12 із 15 "шахедів"

Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

ОСТАННЄ

Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

У Подільську затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця - поліція

Окупанти на Таврійському напрямку втратили 346 осіб особового складу та 61 одиницю техніки - Тарнавський

Наступне засідання групи "Рамштайн" відбудеться 19 березня

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Нафтопереробні потужності РФ скоротилися внаслідок українських атак - британська розвідка

Російські окупанти обстріляли Часів Яр, загинула людина - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, температура в більшості областей вище нуля

Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підготовку до Глобального саміту миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА