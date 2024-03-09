Названі лауреати Шевченківської премії–2024

Указ «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка» з прізвищами лауреатів оприлюднено на сайті президента України.

Згідно з указом №143/2024 від 5 березня, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка президент Володимир Зеленський постановив присудити премію:

Джамаладіновій Сусані Алімівні (Джамалі), артистці, — за альбом «Qirim»;

Єрмоленку Андрію Івановичу, художникові, — за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;

Лазуткіну Дмитру Михайловичу, поетові, — за книгу поезій «Закладка»;

Малолєтці Євгену Костянтиновичу, Чернову Мстиславу Андрійовичу, Степаненко Василисі Іллівні, журналістам, — за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);

Цепколенко Кармеллі Семенівні, композиторці, — за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;

Чорногуз Ярині Ярославівні, поетесі, — за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»;

Уривському Івану Сергійовичу, режисерові-постановнику, Овсійчук Тетяні Володимирівні, художниці-постановниці, Карпенко Сусанні Євгеніївні, хормейстерці, — за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

«Установити на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 429 тисяч гривень кожна», - зазначено в документі.

Переможців премії традиційно оголошують 9 березня - у день народження Тараса Шевченка.