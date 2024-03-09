Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка 2024 року

Президент України Володимир Зеленський присудив Національну премію імені Тараса Шевченка указом №143/2024, опублікованому на сайті Офісу глави держави в суботу.

Відповідно до документа, премію присуджено артистці Сусані Джамаладіновій (Джамалі) за альбом "Qirim", художнику Андрію Єрмоленку за серію мистецьких робіт "Ukrainian resistance" ("Український опір"), поетові Дмитру Лазуткіну за книгу поезій "Закладка".

Також премію отримали журналісти Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото- та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Серед лауреатів також композиторка Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію", "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" і симфонію № 5, поетеса Ярина Чорногуз за книгу віршів "[dasein: оборона присутності]".

Крім того, премію указом присуджено режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстеру Сусанні Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Президент України встановив на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у 429 тисяч грн за кожну.