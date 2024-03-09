Події

18:56 09.03.2024

Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка 2024 року

1 хв читати
Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка 2024 року

Президент України Володимир Зеленський присудив Національну премію імені Тараса Шевченка указом №143/2024, опублікованому на сайті Офісу глави держави в суботу.

Відповідно до документа, премію присуджено артистці Сусані Джамаладіновій (Джамалі) за альбом "Qirim", художнику Андрію Єрмоленку за серію мистецьких робіт "Ukrainian resistance" ("Український опір"), поетові Дмитру Лазуткіну за книгу поезій "Закладка".

Також премію отримали журналісти Євген Малолєтка, Мстислав Чернов і Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото- та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Серед лауреатів також композиторка Кармелла Цепколенко за кантати "Читаючи історію", "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" і симфонію № 5, поетеса Ярина Чорногуз за книгу віршів "[dasein: оборона присутності]".

Крім того, премію указом присуджено режисерові-постановнику Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстеру Сусанні Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.

Президент України встановив на 2024 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у 429 тисяч грн за кожну.

Теги: #указ #шевченківська_премія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 09.03.2024
Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

15:02 09.03.2024
Названі лауреати Шевченківської премії–2024

Названі лауреати Шевченківської премії–2024

19:42 07.03.2024
Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

19:52 04.03.2024
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

23:58 29.02.2024
Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

Зеленський підписав Указ про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

13:39 17.02.2024
Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

19:19 13.02.2024
Посаду спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України введено в структуру ОП

Посаду спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України введено в структуру ОП

14:55 11.02.2024
Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

20:22 06.02.2024
Визначено лауреатів Шевченківської премії

Визначено лауреатів Шевченківської премії

19:25 06.02.2024
В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

В Україні можуть бути створені Сили безпілотних систем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ППО знищила 12 із 15 "шахедів"

ОСТАННЄ

Окупанти вдень 14 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе

У геріатричному пансіонаті в Тернопільській області відкрили відділення для переселенців

Польські аграрії після зустрічі з Туском не мають наміру припиняти протест і блокаду кордону

Українські аеророзвідники знищили гаубицю і склад боєприпасів противника в Херсонській області

Росіяни обстріляли Чернігівську область, одна людина постраждала - ОВА

Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

У Подільську затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця - поліція

Окупанти на Таврійському напрямку втратили 346 осіб особового складу та 61 одиницю техніки - Тарнавський

Наступне засідання групи "Рамштайн" відбудеться 19 березня

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА