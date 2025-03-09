Події

13:23 09.03.2025

Іздрик, Казарін, Санін та інші. Названо лауреатів Шевченківської премії-2025

2 хв читати
Іздрик, Казарін, Санін та інші. Названо лауреатів Шевченківської премії-2025

Указ «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка» з прізвищами лауреатів оприлюднено на сайті президента України.

Згідно з указом №155/2025 від 5 березня, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка президент Володимир Зеленський постановив присудити Шевченківську премію 2025 року:

Вовкуну Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театралізовану кантату "Псальми війни!" Львівської Національної опери;

Іздрику Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій "Колекція";

Кадировій Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку "Траєкторія польотів";

Казаріну Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда";

Карпець-Єрмолаєвій Валентині Іванівні, Пікушу Андрію Андрійовичу, Пікуш Марії Іванівні, Рибак Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності";

Півненко Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;

Саніну Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, Михальчуку Сергію Євгеновичу, операторові, Загайкевич Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм "Довбуш";

Шимку Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію "Вирій" для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

В документі зазначено, що розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 484480,0 гривень кожна.

Переможців премії традиційно оголошують 9 березня - у день народження Тараса Шевченка.

Теги: #лауреати #шевченківська_премія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 05.03.2025
Нобелівські лауреати закликають передати підсанкційні російські активи на відновлення України

Нобелівські лауреати закликають передати підсанкційні російські активи на відновлення України

15:28 13.09.2024
На Шевченківській премії буде достатньо військової тематики - Нищук

На Шевченківській премії буде достатньо військової тематики - Нищук

21:15 10.09.2024
Зеленський затвердив положення про Національну премію ім. Тараса Шевченка та Комітет

Зеленський затвердив положення про Національну премію ім. Тараса Шевченка та Комітет

04:49 07.05.2024
Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

18:56 09.03.2024
Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка 2024 року

Зеленський присудив Національну премію імені Шевченка 2024 року

16:20 09.03.2024
Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

15:02 09.03.2024
Названі лауреати Шевченківської премії–2024

Названі лауреати Шевченківської премії–2024

19:52 04.03.2024
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

13:39 17.02.2024
Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

Українська кіноспільнота стривожена відсутністю лауреата Шевченківської премії в номінації "Кіномистецтво"

20:22 06.02.2024
Визначено лауреатів Шевченківської премії

Визначено лауреатів Шевченківської премії

ВАЖЛИВЕ

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

Захисники України в ніч на 9 березня знищили 73 зі 119 ворожих дронів

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Угоди про мінерали буде недостатньо для того, щоб США відновили допомогу Україні, – ЗМІ

У Херсоні в результаті російського удару постраждали двоє людей

Клієнти банків скаржаться на проблему з безготівковою оплатою в неділю

В Україні в наступні дві доби без опадів

Росія за тиждень застосувала проти України 80 ракет і майже 870 ударних дронів

Фіксуються збої в роботі сервісів ПриватБанку

Кількість жертв удару по Кривому Рогу 5 березня виросла до шести

Міністри оборони України та Литви обговорили постачання боєприпасів для української армії

Пасажиропотік через кордон в перший тиждень весни виріс на 1,1%

Кількість поранених внаслідок бомбардування ворогом Дружківки зросла до 12-ти

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА