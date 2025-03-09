Іздрик, Казарін, Санін та інші. Названо лауреатів Шевченківської премії-2025

Указ «Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка» з прізвищами лауреатів оприлюднено на сайті президента України.

Згідно з указом №155/2025 від 5 березня, на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка президент Володимир Зеленський постановив присудити Шевченківську премію 2025 року:

Вовкуну Василю Володимировичу, режисерові-постановнику, авторові лібрето, – за оперу "Лис Микита", балет "Тіні забутих предків", модерн-балет "Пізнай себе!", театралізовану кантату "Псальми війни!" Львівської Національної опери;

Іздрику Юрію Романовичу, поетові, – за книгу поезій "Колекція";

Кадировій Жанні Ельфатівні, художниці, – за персональну виставку "Траєкторія польотів";

Казаріну Павлу Володимировичу, журналістові, – за проєкт "Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні "Українська правда";

Карпець-Єрмолаєвій Валентині Іванівні, Пікушу Андрію Андрійовичу, Пікуш Марії Іванівні, Рибак Наталії Михайлівні, майстрам петриківського розпису, – за мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності";

Півненко Богдані Іванівні, скрипальці, – за концертні програми 2019-2024 років;

Саніну Олександру Геннадійовичу, режисерові, авторові сценарію, Михальчуку Сергію Євгеновичу, операторові, Загайкевич Аллі Леонідівні, композиторці, – за повнометражний ігровий фільм "Довбуш";

Шимку Олександру Артуровичу, композиторові, – за сакральну містерію "Вирій" для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти.

В документі зазначено, що розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 484480,0 гривень кожна.

Переможців премії традиційно оголошують 9 березня - у день народження Тараса Шевченка.