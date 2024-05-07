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Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

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Оголошено лауреатів Пулітцерівської премії-2024

Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій оголосив 6 травня лауреатів премії, повідомляє в YouTube-каналі адміністратор премії Марджорі Міллер у понеділок.

Пулітцерівську премію заснував Джозеф Пулітцер, угорсько-американський журналіст і видавець газет, який залишив гроші Колумбійському університету після своєї смерті 1911 року. Премія вважається однією з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру.

Премію отримали, зокрема, фотографи агентства Associated Press у галузі художньої фотографії за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США і Мексики.

Дві Пулітцерівські премії за серію розслідувань про виробничу імперію Ілона Маска та нагороду в категорії екстремальних новин за фотозйомку конфлікту Ізраїлю та Гази отримало агентство Reuters.

Три нагороди, зокрема, за висвітлення нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та його наслідків, а також про дитячу працю мігрантів у США дісталося The Times.

The New York Times отримала три нагороди за журналістські розслідування, міжнародні репортажі та написання статей.

Дві Пулітцерівські премії отримав Журнал New Yorker.

Пулітцерівську премію за спеціальні цитати також отримали журналісти та письменники, які висвітлювали війну в Газі.

Як повідомлялося, 2023 року стали лауреатами Пулітцерівської премії українські фотографи Євген Малолітка та Мстислав Чернов за знімоки з Маріуполя. Нагороду також присуджено відеопродюсерці Василині Степаненко. У 2022 році журналісти України, які висвітлюють війну з РФ, були удостоєні спеціальної нагороди Пулітцерівської премії.

Теги: #сша #лауреати #пулітцерівська

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