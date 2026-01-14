Інтерфакс-Україна
Культура
15:44 14.01.2026

Визначено лауреатів премії у сфері фотомистецтва ім. Анацького

Фото: Мінкультури

Комітет з присудження премії у сфері фотомистецтва імені Миколи Анацького визначив цьогорічних лауреатів, якими стали Дмитро Купріян і Олена Гром, повідомляє Міністерство культури.

Згідно з повідомленням Мінкультури, премія присуджується 14 січня до дня народження військового і фотографа Миколи Анацького, і покликана відзначати митців за вагомий внесок у розвиток та популяризацію українського мистецтва фотографії.

"Під час роботи у комунікаційній команді МВС Микола Анацький фіксував події російсько-української війни, зокрема фотографував повернення військових "Азову". Микола трагічно загинув внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах разом з керівництвом МВС та цивільними", - нагадали у відомстві.

Так, цьогоріч у номінації "документальна (репортажна) фотографія" нагороду отримає Дмитро Купріян за серію фотографій "Мистецтво війни або Правила догляду за автоматом"; у номінації "художня фотографія" переможницею обрали Олену Гром за серію фоторобіт "Вкрадена Весна".

Крім того, члени Комітету високо оцінили роботи Руслана Канюки за фотороботи "Донеччина" і "Трипільська ТЕС", його нагородять почесним дипломом.

Грошова винагорода становить 20 тис. грн і фінансується за рахунок видатків Мінкультури.

Як повідомлялося, 18 січня 2023 року вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев’ятеро осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов’язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, а також Анацький. Загалом загинули 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті, і п’ятеро осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

В лютому 2024 року Кабінет Міністрів заснував премію у сфері фотомистецтва імені загиблого внаслідок падіння гелікоптера в Броварах Київської області фотографа Міністерства внутрішніх справ України Миколи Анацького.

Теги: #лауреати #премія_анацького

