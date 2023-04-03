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17:25 03.04.2023

Лауреатом премії ім. Гоголя стала письменниця Кузан, а лауреатом премії ім. Гончара став поет Стольников - Мінкультури

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Лауреатом премії ім. Гоголя стала письменниця Кузан, а лауреатом премії ім. Гончара став поет Стольников - Мінкультури

Літературну премію імені Миколи Гоголя присудили Тетяні Кузан, а лауреатом премії імені Олеся Гончара став Владислав Стольников, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Цьогорічним лауреатом серед 34 претендентів обрали сучасну українську письменницю Тетяну Кузан (Тетяну П’янкову). Нагороду присудили за її роман "Вік червоних мурах", виданий у 2022 році у видавництві "Наш Формат", - ідеться в повідомленні міністерства.

Премію ім. Гоголя можуть отримати прозаїки, драматурги та сценаристи, які наслідують традиції творчості письменника, збагачені концептами історичної романістики, містицизму і сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

Крім того, премію ім. О. Гончара отримає Владислав Стольников за збірку поезій "Вітри на сполох", видану видавництвом "Юніверс" у 2020 році.

Премію ім. О. Гончара присуджують щорічно за найкращі літературні твори, які утверджують ідеали гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України.

Теги: #мінкультури #лауреати

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