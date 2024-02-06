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20:22 06.02.2024

Визначено лауреатів Шевченківської премії

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Визначено лауреатів Шевченківської премії

Комітет з Національної премії України ім. Тараса Шевченка визначив лауреатів Шевченківської премії в семи номінаціях, повідомляє пресслужба Комітету.

"6 лютого відбувся третій тур конкурсу серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Члени Комітету, розглянувши літературно-мистецькі твори у семи номінаціях, шляхом таємного голосування, визначили переможців конкурсу у номінаціях: "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Театральне мистецтво" і "Візуальні мистецтва", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Комітету у вівторок увечері.

Зазначається, що найближчим часом секретаріат Комітету внесе подання про присудження премії та проєкт відповідного указу президента України.

Перелік літературно-мистецьких творів та їхніх авторів, удостоєних Шевченківської премії, буде оприлюднено на офіційному сайті Комітету після оприлюднення указу президента.

Дипломи та почесні знаки лауреатам премії вручать 9 березня 2024 року під час урочистих заходів з нагоди 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Також буде виплачено грошову частину премії в розмірі, який щорічно визначає президент за пропозицією Комітету.

 

Теги: #шевченківська_премія #лауреати

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