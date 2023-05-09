Три українські журналісти опинилися серед лауреатів Пулітцерівської премії-2023, повідомляє сторінка Премії у Twitter.

Колумбійський університет за рекомендацією Ради Пулітцерівських премій оголосив 8 травня лауреатів премії, серед яких опинилися троє українських журналістів. Це фотожурналісти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка та журналістка Василиса Степаненко.

Пулітцерівська премія була заснована Джозефом Пулітцером, угорсько-американським журналістом та видавцем газет, який залишив гроші Колумбійському університету після своєї смерті у 1911 році.

Премія вважається однією з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру.

Як повідомлялося, 2022 року журналісти України, які висвітлюють війну з РФ, були удостоєні спеціальної нагороди Пулітцерівської премії.