Культура
12:06 14.01.2026

Глава Української Греко-Католицької Церкви оголосив всеукраїнську акцію «Подаруй Черкасам українську книжку»

Фото: УГКЦ

Отець і Глава Українська Греко‑Католицька Церква Блаженніший Святослав оголосив про початок всеукраїнської акції «Подаруй Черкасам українську книжку», спрямованої на підтримку бібліотек і задоволення потреб громадян у доступі до української літератури, повідомляється на сайті УГКЦ

За даними відомства, оголошення ініціативи відбулося 11 січня під час Архиєрейської Божественної Літургії в храмі Покрову Пресвятої Богородиці УГКЦ в місті Черкаси та у щотижневому відеозверненні Глави Церкви у 204-й тиждень повномасштабної війни росії проти України

Святослав у своїй промові зазначив, що під час душпастирського візиту до Черкас він запитував місцевих мешканців, чим Церква могла б послужити, і почув прохання про українські книжки в бібліотеках регіону. За його словами, це пов’язано із процесами декомунізації та очищення бібліотечних фондів від літератури російськомовного імперського походження, що створює потребу в якісних українських виданнях. 

Предстоятель підкреслив, що пошук українського слова має не лише культурне, а й глибоко духовне значення, оскільки через українську літературу люди «черпають нові ідеї, сенси й смисли з національної культури». Він закликав долучитися до ініціативи бібліотеки різних міст України, громадські читалі та приватних колекціонерів, щоб передати свої книжки для Черкас.

Координацію акції здійснює о. Ігор Котенко, настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці в Черкасах і директор благодійної організації «Карітас-Черкаси».

