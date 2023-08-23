Серед восьми лауреатів президентської відзнаки звання удостоєні герой України "да Вінчі" та воєнкор Цаплієнко

Звання лауреатів відзнаки президента отримали вісім осіб, серед яких загиблий герой України Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") та військовий журналіст Андрій Цаплієнко, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Серед усього нашого народу дуже багато видатних людей. Велика подяка лауреатам відзнаки "Національна легенда України". Кожному і кожну цінуємо, кожному та кожній вдячні", - сказано у заяві Зеленського у телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" Коцюбайло з 2014 року брав активну участь у боях. Перший доброволець, якому надано звання Героя України. 7 березня 2023 року загинув у боях за Бахмут.

Лауреатами також стали нейрохірург, керівник Центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Андрій Сірко, волонтер та керівник фонду Leleka Foundation Ірина Гук, японський волонтер Фумінорі Цучико, який приїхав з початку повномасштабного вторгнення в Україну та відкрив кафе, в якому організував щоденне безоплатне харчування для вимушених переселенців.

Також лауреатами стали український тренер з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна, енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу Володимир Летенко та український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко.