Гендиректором - художнім керівником театру ім. Франка став Нищук - Мінкультури

Генеральним директором - художнім керівником театру ім. Івана Франка став Євген Нищук, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Євген Нищук - та людина, яка може належним чином продовжити славні традиції "першої сцени країни", об'єднати колектив, запропонувати нові модернові рішення, своє правильне бачення розвитку театрального мистецтва. Рішення про призначення його керівником театру підтримав і президент України. Ми як міністерство будемо підтримувати всі ініціативи франківців на чолі з новим керівником", - наводить слова в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва пресслужба.

Нищук - український актор театру, кіно і дубляжу, політик і громадський діяч, Народний артист України з 2015 року. Він двічі обіймав посаду міністра культури у 2014-2019 роках, а з травня 2023 року є головою Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка.