Події

10:03 04.04.2024

Гендиректором - художнім керівником театру ім. Франка став Нищук - Мінкультури

1 хв читати
Гендиректором - художнім керівником театру ім. Франка став Нищук - Мінкультури

Генеральним директором - художнім керівником театру ім. Івана Франка став Євген Нищук, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Євген Нищук - та людина, яка може належним чином продовжити славні традиції "першої сцени країни", об'єднати колектив, запропонувати нові модернові рішення, своє правильне бачення розвитку театрального мистецтва. Рішення про призначення його керівником театру підтримав і президент України. Ми як міністерство будемо підтримувати всі ініціативи франківців на чолі з новим керівником", - наводить слова в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва пресслужба.

Нищук - український актор театру, кіно і дубляжу, політик і громадський діяч, Народний артист України з 2015 року. Він двічі обіймав посаду міністра культури у 2014-2019 роках, а з травня 2023 року є головою Комітету з Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Теги: #театр #нищук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 18.03.2024
Тиждень з Київською оперою на Подолі: 18 – 24 березня

Тиждень з Київською оперою на Подолі: 18 – 24 березня

10:29 11.03.2024
Київська опера на Подолі з 11 до 17 березня

Київська опера на Подолі з 11 до 17 березня

16:03 14.02.2024
Херсонський обласний театр ім. Куліша постраждав від нічних ворожих обстрілів - Мінкультури

Херсонський обласний театр ім. Куліша постраждав від нічних ворожих обстрілів - Мінкультури

14:30 31.01.2024
Харківський театр Шевченка працює над проєктом "Шевченко 2.0" за участю EL Кравчука

Харківський театр Шевченка працює над проєктом "Шевченко 2.0" за участю EL Кравчука

16:51 29.01.2024
Тиждень з Київською оперою на Подолі з 29 січня до 4 лютого

Тиждень з Київською оперою на Подолі з 29 січня до 4 лютого

16:32 08.01.2024
8 – 14 січня: тиждень з Київською оперою на Подолі

8 – 14 січня: тиждень з Київською оперою на Подолі

17:00 25.12.2023
25 – 31 грудня: тиждень з Київською оперою на Подолі

25 – 31 грудня: тиждень з Київською оперою на Подолі

15:05 18.12.2023
Тиждень з Київською оперою на Подолі 18-24 грудня 2023 року

Тиждень з Київською оперою на Подолі 18-24 грудня 2023 року

01:05 15.07.2023
Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

Глава Харківської ОВА анулює почесну грамоту режисерці Богусевич, яка відкрила театр в РФ

17:03 20.06.2023
Робимо театр у вашому місті доступним для людей з порушенням зору

Робимо театр у вашому місті доступним для людей з порушенням зору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

ЗС України за добу ліквідували 670 окупантів і 29 артсистем

Після ударів безпілотниками в Харкові четверо загиблих і 12 постраждалих

ОСТАННЄ

ЗАЕС - знову на межі блекауту через відключену після російських обстрілів ЛЕП

В Україні буде запущено держреєстр забруднених мінами територій - глава МВС

Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим після російської атаки "шахедами" на Харків

Глава МВС: Чверть території України забруднена мінами, повне гуманітарне розмінування можливе лише після завершення війни

ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

Затримки із західною військовою допомогою Україні дають змогу окупантам адаптуватися - ISW

Армія РФ за минулу добу 7 разів обстріляла Миколаївський район з артилерії, атакувала безпілотником, без жертв - ОВА

Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА