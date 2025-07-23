Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:56 23.07.2025

Вісім сучасних американських п’єс вперше представлені в Україні

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Вісім сучасних американських п’єс вперше представлені в Україні
Фото: Ірина Деркач

Театр на Жуках представив вісім коротких сучасних американських п’єс, які вперше презентувалися на українській сцені.

У форматі перформативних читань були представлені тексти "На своїй землі" Джуді Класс, "Шторм на штормі" Гарі Гаррісона, "Квач" Марка Харві Левіна, "Метелик" Джейдена Альваро Гінеса, "На перехресті Бронкса" та "Лінія високої води" Вікторії З. Дейлі, "Нічого" Кевіна Клайна, "Бутсі" Ф. Дж. Гартленда. Тексти перекладені українською Анною Галас та Романом Лимаренко, літературна редакція - Ольга Тернова.

"В Америці короткі п’єси дуже популярні, існують спеціальні драматургічні конкурси для 10ти хвилинних п’єс і навіть для хвилинних творів. І для цього читання відібрані якраз тексти різного формату, бо нам, зокрема, хотілося показати, наскільки різним може бути жанр драматургії. І як виявилося, публіка дуже добре сприймає такий формат, коли різні історії поєднуються в рамках однієї вистави чи напів-вистави, тим більш, що ці історії — про якісь дуже зрозумілі загальнолюдські речі", - зазначив організатор проєкту Дмитро Терновий.

Для цього читання режисерка Театру на Жуках Ольга Тернова залучила двох акторів Харківського театру ляльок, і у читці буде задіяна створена ними анімаційна частина.

"Для мене певним відкриттям стало знайомство з хвилинними драматургічними текстами, і я хотіла, щоб наші глядачі мали можливість познайомитися з такою незвичною для нас формою. Загалом вибір матеріалу був складним, бо я ознайомилися з десятками творів і багато з них хотілося б втілити на сцені. Несподіваним моментом, який проявився вже у процесі роботи, стала ще більша культурна смичка, ніж ми очікували, бо одна з п’єс від Джуді Класс, присвячена подіям війни в Україні, а з іншого боку до нашої команди долучився американський волонтер, що працює у Харкові. І окремо зазначу, що важливою частиною стало включення у читку лялькарів, які зробили значний внесок у цю роботу і завдяки яким візуальна складова стала набагато цікавішою", - сказала режисерка Ольга Тернова.

Художником вистави став актор Харківського театру ляльок Сергій Смеречук, а загалом у читанні був задіяний наступний акторський склад: Олександра Колесніченко, Наталія Мей, Ольга Тернова, Джозеф Мей, Сергій Смеречук, Дмитро Терновий.

Ця презентація стала частиною проєкту культурного обміну "Театральні вікна: Україна-США", що націлений на взаємне просування сучасної драматургії двох країн і підтримується програмою Linkages Ukraine від Міжнародного центру театрального розвитку (CITD).

Проєкт стартував у травні, коли американський партнер "Жуків" Voyage Theater Company у публічній бібліотеці Нью-Йорку за підтримки CITD та Українського Інституту організував вечір перформативного читання п’єс сучасних українських драматургів Voices from Ukraine, під час якого прозвучали 5 коротких п’єс про війну в Україні. А у листопаді Voyage Theater познайомить аудиторію Нью Йорка з повнометражною українською п’єсою.

Тим часом в Україні читання американської драматургії вже відбулися у Миколаєві та у Харкові, ще одне читання очікується у Сумах.

 

Теги: #культура #театр_на_жуках #театр #терновий #театральні_вікна #культурний_обмін #україна_сша #дмитро_терновий #ольга_тернова #citd

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