Інтерфакс-Україна
Політика
10:51 01.12.2025

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

2 хв читати
Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на тому, де буде пролягати фактичний кордон з Росією відповідно до мирної угоди, повідомляє Axios з посиланням на українських чиновників.

Вони описали п’ятигодинну зустріч як "складну" та "напружену", але продуктивну, зазначає видання.

"Вона була напруженою, але не негативною. Ми дуже цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми маємо зробити все, щоб допомогти США досягти успіху, не втративши нашу країну і запобігши новій агресії", – прокоментував один із чиновників.

Володимир Путін, який, як очікується, у вівторок зустрінеться з посланцем президента Трампа, наполягає, що Росія не зупиниться, поки не контролюватиме весь Донбас на сході України. США хочуть, щоб Україна віддала цю територію, щоб переконати Путіна укласти мир.

Американська сторона прибула на недільну зустріч до ексклюзивного гольф-клубу Shell Bay поблизу Маямі, що належить американському посланнику Стіву Віткофу, сподіваючись досягти прогресу в питанні території, який Віткоф міг би потім представити Путіну на їхній зустрічі.

Після години обговорення в ширшому форматі, зустріч звузилася до трьох чиновників з кожної сторони – і, за словами двох українських чиновників, практично єдиним питанням, що обговорювалося, була лінія територіального контролю.

З американської сторони були присутні Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та радник і зять Трампа Джаред Кушнер. Українську сторону представляли радник з національної безпеки Рустем Умеров, начальник генерального штабу генерал Андрій Гнатов та заступник голови військової розвідки Вадим Скібицький.

Після завершення переговорів зі своїми командами Умеров провів ще одну зустріч віч-на-віч з Віткоффом. Потім Умеров зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб проінформувати його про переговори.

Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з Трампом, але Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським або Путіним знову лише тоді, коли угода буде близькою до укладення.

Наприкінці зустрічі обидві сторони висловили оптимізм.

Трамп повідомив журналістам на борту літака Air Force One під час повернення з Флориди до Вашингтона в неділю, що його поінформували про результати переговорів і що, на його думку, "є великі шанси, що ми зможемо укласти угоду".

Високопоставлений американський чиновник назвав недільні переговори "позитивними".

За інформацією джерел CNN, делегації України та США обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які будуть узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та РФ.

Теги: #переговори #україна_сша #кордони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 30.11.2025
Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

22:32 30.11.2025
Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

17:51 30.11.2025
Рубіо на початку переговорів: Україна буде "суверенною, незалежною і процвітаючою"

Рубіо на початку переговорів: Україна буде "суверенною, незалежною і процвітаючою"

17:40 30.11.2025
Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

Переговори між делегаціями України та США у Маямі розпочались

19:11 29.11.2025
Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

15:19 29.11.2025
Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

13:05 29.11.2025
Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

23:07 28.11.2025
Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

Єрмак пішов у відставку напередодні поїздки до Маямі для переговорів з командою Трампа, Умєров поїде замість нього

12:32 27.11.2025
Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

Сибіга: Очікуємо "конкретних результатів" від зустрічі переговорних команд України та США

21:19 26.11.2025
Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

Україна та власники ВВП-варантів відновили переговори щодо реструктуризації

ВАЖЛИВЕ

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

ОСТАННЄ

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

МЗС Казахстану висловило протест після удару по нафтовому терміналу РФ у Чорному морі

Кличко назвав п’ять ключових дій для зміцнення довіри та авторитету України

Відставка голови Офісу президента не повинна стати імітацією змін - Фріз

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА