Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на тому, де буде пролягати фактичний кордон з Росією відповідно до мирної угоди, повідомляє Axios з посиланням на українських чиновників.

Вони описали п’ятигодинну зустріч як "складну" та "напружену", але продуктивну, зазначає видання.

"Вона була напруженою, але не негативною. Ми дуже цінуємо серйозну участь США. Наша позиція полягає в тому, що ми маємо зробити все, щоб допомогти США досягти успіху, не втративши нашу країну і запобігши новій агресії", – прокоментував один із чиновників.

Володимир Путін, який, як очікується, у вівторок зустрінеться з посланцем президента Трампа, наполягає, що Росія не зупиниться, поки не контролюватиме весь Донбас на сході України. США хочуть, щоб Україна віддала цю територію, щоб переконати Путіна укласти мир.

Американська сторона прибула на недільну зустріч до ексклюзивного гольф-клубу Shell Bay поблизу Маямі, що належить американському посланнику Стіву Віткофу, сподіваючись досягти прогресу в питанні території, який Віткоф міг би потім представити Путіну на їхній зустрічі.

Після години обговорення в ширшому форматі, зустріч звузилася до трьох чиновників з кожної сторони – і, за словами двох українських чиновників, практично єдиним питанням, що обговорювалося, була лінія територіального контролю.

З американської сторони були присутні Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та радник і зять Трампа Джаред Кушнер. Українську сторону представляли радник з національної безпеки Рустем Умеров, начальник генерального штабу генерал Андрій Гнатов та заступник голови військової розвідки Вадим Скібицький.

Після завершення переговорів зі своїми командами Умеров провів ще одну зустріч віч-на-віч з Віткоффом. Потім Умеров зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб проінформувати його про переговори.

Президент України Володимир Зеленський хотів обговорити питання території безпосередньо з Трампом, але Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським або Путіним знову лише тоді, коли угода буде близькою до укладення.

Наприкінці зустрічі обидві сторони висловили оптимізм.

Трамп повідомив журналістам на борту літака Air Force One під час повернення з Флориди до Вашингтона в неділю, що його поінформували про результати переговорів і що, на його думку, "є великі шанси, що ми зможемо укласти угоду".

Високопоставлений американський чиновник назвав недільні переговори "позитивними".

За інформацією джерел CNN, делегації України та США обговорювали можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено приєднатися до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які будуть узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та РФ.