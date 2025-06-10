Інтерфакс-Україна
Події
19:59 10.06.2025

Прем’єра вистави "Арлезіанка" за п’єсою Альфонса Доде відбулася у столичному театрі ім. Франка

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Прем’єра вистави "Арлезіанка" за п’єсою Альфонса Доде відбулася у столичному театрі ім. Франка
Фото: https://www.facebook.com/

Прем’єра вистави "Арлезіанка" за п’єсою Альфонса Доде відбулася у столичному театрі ім. Франка, ця культова європейська класика вперше поставлена в Україні.

"Це романтизм у чистому виді. Зараз теж час романтизму, бо цей напрямок виникає як реакція на "непевні часи", коли реальність ти не можеш перевірити тільки розумом, але можеш відчути. І якщо ти в щось віриш, то це існує. Тому мені захотілось поділитись з глядачами класикою романтизму", - розповів режисер Дмитро Богомазов.

Він підкреслив, що незважаючи на те, що ця п’єса написана одним з найпопулярніших французських письменників XIX ст, і є "базовою для європейської культури", вона досі не була представлена у наших театрах і навіть не перекладена на українську мову. Переклад спеціально для поставки зробила Ірина Вєдіна, яка раніше для театру ім.Франка перекладала "Тартюф" Мольєра.

За сюжетом, сільський юнак Фредері, зачарований вродою дівчини з міста Арль, прагне негайно одружитися, а далі розгортається драма, з конфліктом темпераментів та світосприйняття, вітчайдушною боротьбою близьких за ментальний стан героя та ін. Постановники адаптували давню історію, перенесли її у наш час і змінили її географію – замість ферми на півдні Франції дії відбуваються на ранчо в американському Арканзасі.

Над виставою працювали: режисер-постановник - Дмитро Богомазов, художник-постановник - Петро Богомазов, художник по костюмах Тетяна Овсійчук. Бальтазара грає Олексій Богданович/Олег Стальчук, Франсе Мамай - Віктор Жданов/Олександр Ярема; Роза Мамай -  Ксенія Баша/Тамара Антропова; Марк - Андрій Самінін/Олександр Форманчук; Фредері - Віталій Ажнов/Іван Довженко; Жане - Дмитро Короленко/Леонід Шеревера; Віветта - Марина Кошкіна/Кароліна Мруга; Мітіфіо - Роман Ясіновський/Дмитро Рибалевський; Тітонька Ренод - Людмила Смородіна/Олена Хохлаткіна.

 

Теги: #премєра #театр

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