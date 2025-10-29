Інтерфакс-Україна
11:35 29.10.2025

У Національній опері України незабаром прем’єра "Казок Гофмана" у постановці Уривського

Фото: Олександр Зубко

У Національній опері України 31 жовтня відбудеться прем’єра опери Жака Оффенбаха "Казки Гофмана" у постановці режисера Івана Уривського.

"Ми досить довго йшли до цієї вистави. Ми ще до ковіду почали виношувати ці плани, готувати музичний матеріал і нарешті, вона побачила світ", - розповів журналістам художній керівник Національної опери Анатолій Солов’яненко після генерального прогону опери.

За словами Уривського, у постановці оперу дещо скоротили.

"Трохи змістили час, але музику ми не могли порушить, хоча додаткові звуки з’явилися (зокрема, звук пари, що виходить із розпеченої праски, — ІФ-У), але це не відволікає, а навпаки — додає побутовості цій красивій класичній музиці", - зазначив Уривський.

"Я вважаю, що текст, написаний композитором, повинен бути цілком представлений. І треба віддати належне Івану, що він це прийняв, і виходячи з цього, ми будували виставу", - зауважив диригент-постановник Микола Дядюра.

Він підкреслив, що під час війни Національна опера працює в екстремальних умовах, але театр зробив все, щоб ця постанова відбулася.

"Чи складно нам було працювати? Так, складно, тому що дуже багато завдань, дуже складні вокальні партії й дуже багато чисто режисерських вимог. І ці вимоги від репетиції до репетиції трошки змінювалися. Приходили нові ідеї, до режисера, до хореографа. З нами постійно працювала хореографка. Хоча у виставі немає як таких танцювальних номерів, але тут є достатньо складна пластика", - розповіла артистка Ольга Фомічова (Олімпія).

Цікавим і неоднозначним вважає свій образ артистка Анжеліна Швачка (Нікляус, Муза): "Нікляус у початкової версії - чоловік, а в нас - жінка. Ми трохи змінили образ персонажа - я зараз не муза Гофмана, але я жінка, яка витягує його з усіх халеп".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у головних ролях вистави артисти Олександр Нікіфоров (Гофман) та Сергій Ковнір (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль).

У відповідь на запитання, чи буде так само складно дістати квиток на оперу "Казки Гофмана", як на виставу "Конотопська відьма" в театрі ім. Івана Франка, Солов’яненко зауважив: "Ще важче. Квитки на дві вистави зараз повністю продані. І дві вистави у нас заплановані у листопаді - 19 і 20-го ".

Він зазначив, що намагається відкрити сцену головного оперного театру України для талановитих режисерів.

"За останні роки Оксана Тараненко (режисерка-постановниця Одеської національного академічного театру опери та балету - ІФ-У). здійснила у нас постановку, Віталій Пальчиков (режисер Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва)... Зараз Іван Уривський. І наступна робота, до якої ми готуємось, - це опера Олександра Родіна "Конотопська Відьма", яку у нас поставить Георгій Ковтун. Я Івану пропонував, але він сказав, що двічі в одну річку не заходить", - зазначив Солов’яненко.

Фото: Олександр Зубко 

