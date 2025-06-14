Інтерфакс-Україна
Події
09:45 14.06.2025

Прем'єра балету "La Fille mal gardée" представлена в Національній опері України

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Прем'єра балету "La Fille mal gardée" представлена в Національній опері України
Фото: https://www.facebook.com/National.opera.of.Ukraine

В Національній опері України відбулась прем'єра балету "La Fille mal gardée" ("Норовлива донька") у  хореографії Фредеріка Аштона.

"Було дуже цікаво працювати з балетмейстером-постановником Жаном Крістофом Лесажем … Коли починалась робота над постановкою вистави, Жан Кристоф брав для репетицій якісь моменти з вистави, десь з середини, десь з кінця … Ми завдавали собі питання, що відбувається, чому ми зараз беремо кінець, завтра - початок вистави? Як це все потім можна буде скомпонувати? Але  буквально через два тижні, ми розуміємо, що в нас вже все готово і вистава повністю поставлена",- розповів виконавець партії вдови Сімон Олександр Габелко на брифінгу.

За його словами, всі репетиції проходили просто і душевно, іноді з гумором, і не було жодних негативних моментів - "все пройшло дуже легко, плавно і дуже по-доброму".

Виконавець партії Колоса Микита Сухоруков вважає, що вистава дуже красива і зрозуміла. 

"Не потрібно пояснювати, що відбувається на сцені", - зазначив Сухоруков.

"La Fille mal gardée" є шедевром балетної класики. Вистава у хореографії Аштона на музику Луї-Жозефа Фердинанда Герольда  в оркестровці Джона Ланчбері була створена у 1960 р. для Королівського балету Ковент-Гарден у Лондоні.  Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія - у репертуарі провідних театрів світу: Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету.

Постановка балету на сцені Національної опери стала можливою  завдяки благодійному гала-концерту "Dance for Ukraine", який у лютому 2024 р. організував український танцівник Іван Путров у театрі The London Palladium. 

Теги: #премєра #національна_опера #балет

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