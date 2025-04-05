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Прем'єра:  на сцені Київського академічного театру ляльок злітає "Синій птах"

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Прем'єра:  на сцені Київського академічного театру ляльок злітає "Синій птах"

2 травня 2025 року Київський академічний театр ляльок презентує глядачам нову прем’єру – виставу "Синій птах" за мотивами п’єси Моріса Метерлінка.

"Вистава велика і вражає уяву - задіяні всі актори театральної трупи без винятку, написана авторська музика, живий план поєднується з великою кількістю ляльок майже всіх систем – тростинні, планшетні, скафандрові, вертепні ляльки, а також ростові ляльки," - розповідають працівники театру.

“Синій птах – одна з фундаментальних світових драматургій. Класика, яка не втрачає актуальності, бо вчить глядача про важливість розуміння суті явищ, почуттів, себе. В нашому рішенні це вистава не лише для підлітків, але і для дорослих – ідеальна для сімейного перегляду, бо після неї точно буде, що обговорити.” - зазначає режисер-постановник та директор - художній керівник театру Ігор Гулий.

Особливість цієї постановки – її повна унікальність і самобутність: "Синій птах" – це 100% внутрішній продакшн театру. Текст адаптації, музика, хореографія, унікальні костюми, сценографія та акторське втілення – все це створено виключно командою Київського академічного театру ляльок.

 

Автори проєкту: І.Гулий, Л.Філовська – інсценізація за Морісом Метерлінком

Режисер-постановник – Ігор Гулий

Режисер: Лідія Філовська

Художник – Микола Данько

Художник-модельєр: Наталія Плискіна

Композитори – Дмитро Шаламов, Денис Поляков, Микола Стрілецький

Хореограф – Ганна Кийко

Прем’єрні покази відбудуться: 

                    2 травня о 18:00
                    3 травня о 16:00

Велика сцена Київського академічного театру ляльок (вул. Грушевського, 1а)

Увага! У випадку повітряної тривоги глядачів попросять переміститися у найпростіше укриття в будівлі театру.

Для додаткової інформації та акредитації журналістів та блогерів (099)727-30-44 (Вєста Гунченко).

 

Теги: #катл #гулий #вистава #премєра #театр #укриття #синій_птах #філовська #гунченко

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