Петиція про облаштування модульних укриттів на вулицях Києва не набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом облаштувати модульні укриття на вулицях столиці не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 8 вересня і станом на 10 листопада вона набрала 1,2 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Від 1 серпня 2025 року набрав чинності національний стандарт ДСТУ 9329:2025 "Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування. Це вже є законною підставою для того, аби розблокувати зведення мобільних укриттів в Києві. Інші міста України активно встановлюють такі конструкції аби вберегти життя своїх мешканців. Харків, Херсон, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя уже мають досвід зведення модульних укриттів. В той час у Києві, столиці та найбільшому місту України, таких об’єктів немає", - йшлося у петиції.

У звв'язку з цим, автор петиції закликав міську владу почати встановлювати модульні укриття, особливо там, де немає поруч повноцінних укриттів, а також в місцях великих скупчень людей.

Як повідомлялося, 27 вересня начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявив, що необхідно облаштовувати модульні укриття в столиці і використовувати підземні переходи під найпростіші сховища з лавками та дверима.