Інтерфакс-Україна
Події
08:38 25.11.2025

Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

1 хв читати
Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття", - сказано в повідомленні.

На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано.

"Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #київ #укриття #обмеження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 25.11.2025
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

09:25 25.11.2025
Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

08:52 25.11.2025
Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

08:35 25.11.2025
Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання

08:19 25.11.2025
Лубінець про чергову атаку РФ: Кожен удар - це черговий доказ терору, який Росія веде проти України

Лубінець про чергову атаку РФ: Кожен удар - це черговий доказ терору, який Росія веде проти України

08:01 25.11.2025
Попередньо, в Києві четверо загиблих

Попередньо, в Києві четверо загиблих

07:27 25.11.2025
Уже двоє загиблих у Києві - мер

Уже двоє загиблих у Києві - мер

04:33 25.11.2025
Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

Одна жертва та сім постраждалих у Києві - КМВА

18:16 24.11.2025
"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

19:13 23.11.2025
"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

ВАЖЛИВЕ

Удар росіян по Києву: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина – ДСНС

Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

Уже двоє загиблих у Києві - мер

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

ОСТАННЄ

Четверо жителів Київської області постраждали через ворожу атаку вночі, серед них – неповнолітня

Мінспорту з партнерами запустило Платформу національної ідентичності

Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

Росія вночі атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури

Окупанти за добу втратили 1 120 осіб та 115 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі та жертва

25 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ФДМ має виставити на приватизацію 8 спиртзаводів вартістю 250 млн грн з боргами 650 млн грн

Україна закликала не допустити Росію до Ради Міжнародної морської організації - Кулеба

Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА