Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття", - сказано в повідомленні.

На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано.

"Інформуємо, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників", - йдеться в повідомленні.