Інтерфакс-Україна
Події
19:36 25.06.2025

Україна та Метрополітен-опера домовилися розвивати нові напрями співпраці – Олена Зеленська

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Перша леді України Олена Зеленська у Києві зустрілася з генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом і диригенткою Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Передусім дякую пані Вілсон за неймовірний "Концерт надії", який відбувся в Києві в п’ятницю. Він був присвячений поверненню з російського полону українських дітей – надважливій і болючій для України темі", – сказала дружина президента, слова якої наводить пресслужба на сайті у середу.

Зеленська відзначила вагому підтримку України з боку Метрополітен-опери, Пітера Гелба та його дружини Кері-Лінн Вілсон від самого початку повномасштабного російського вторгнення, а також те, що кількість спільних проєктів постійно збільшується. Уже вдалося реалізувати стажування для українських митців і створення сучасної української опери.

Крім того, дружина президента запропонувала Метрополітен-опері стати амбасадором української музики – і сучасної, і класичної.

Перша леді окремо подякувала за принциповість Метрополітен-опери щодо відмови від співпраці з російськими виконавцями, які підтримують путінський режим. "Українська позиція: обмеження мають торкнутися всіх російських творів взагалі – не повинна мати майданчиків культура, яку зробили своїм рупором убивці й загарбники. Натомість культура, яка обороняє себе та право людей бути вільними й живими на власній землі – українська культура, – повинна звучати якнайширше", – сказала Зеленська.

Зазначається, що зустріч відбулася в присутності першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.

Теги: #опера #співпраця #метрополітен

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