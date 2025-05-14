Voyage Theater Company і Театр на Жуках розпочали спільний проєкт читань української та американської драматургії

Фото: Robert Sutherland-Cohen

Стартував проєкт культурного обміну "Театральні вікна: Україна-США", який реалізується у партнерстві харківським Театром на Жуках і нью-йоркським Voyage Theater Company.

8 травня у публічній бібліотеці Нью-Йорку за підтримки Міжнародного центру театрального розвитку (CITD, Center for International Theatre Development) та Українського інституту відбулася перша подія спільного проєкту — "Голоси з України" (Voices from Ukraine), вечір перформативного читання п’єс сучасних українських драматургів.

Американський театр обрав 5 коротких п'єс про війну в Україні, які доносять емоційні переживання українців тих подій і випробувань, з якими їм довелося стикнутися внаслідок російської військової агресії. Під час Voices from Ukraine в англомовному перекладі представлені п’єси "24 години" Ніни Захоженко, "Фанатка війни" Поліни Положенцевої, "Моряк" Оксани Гриценко, "Перших побачень період" Марини Смілянець, "Нью-Йорк, +38°" Олександра Жугана.

Фото: Robert Sutherland-Cohen

Режисер і художній керівник Voyage Theater Company Вейн Моґанс (Wayne Maugans) зазначив, що для нього і його команди ця робота стала великою відповідальністю і особистою місією з підтримки України і донесення її голосів до американської аудиторії. Він повідомив, що подія викликала потужний інтерес, і на 100 місць у залі Нью-Йоркської бібліотеки зареєструвалося майже вдвічі більше бажаючих. Тому вперше в своїй практиці театр організував онлайн-трансляцію читань, збільшивши їхню аудиторію.

На наступному етапі проєкту, в листопаді, Voyage Theater Company, що спеціалізується на постановках неамериканської драматургії і часто представляє нові та маловідомі тексти з усього світу, проведе в Нью-Йорку ще одну презентацію, під час якої планує познайомити аудиторію з повнометражною українською п’єсою.

В той же час в Україні протягом літа запланована низка читань сучасної американської драматургії в прифронтових містах: Харкові (Театр на Жуках), Сумах (Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна) та Миколаєві (Миколаївський академічний художній драматичний театр). Зараз режисери театрів відбирають тексти для перформативних читань, а переклади п’єс з англійської здійснює перекладачка та драматургиня Анна Галас.

Весь цей проєкт є частиною програми LINKAGES: Україна, започаткованої CITD і спрямованої на створення довгострокових зв'язків між американськими та українськими драматургами. Програма ініційована виконавчою директоркою CITD Брендіс Томпсон (Brandice Thompson) та співдиректором CITD, письменником і перекладачем Джоном Фрідманом (John Freedman), який з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну розпочав глобальну ініціативу - Всесвітні читання українських п'єс, організувавши більше 700 читань драматургії в десятках країн.

В минулому році першим проєктом LINKAGES:Україна стало партнерство Театру на Жуках і ХАДТ з американським Ensemble Theatre of Chattanooga, в рамках якого відбулися читання американських п’єс у Харкові і випущені подкасти за українськими п’єсами у Чаттанузі. Виходячи з цього досвіду, в 2025 році CITD розширив програму LINKAGES:Україна.