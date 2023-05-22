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13:12 22.05.2023

Зеленський призначив Нищука головою Комітету з Шевченківської премії

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Зеленський призначив Нищука головою Комітету з Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Нищука головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Зокрема, згідно з указом президента №288 від 22 травня, колишнього міністра культури, народного артиста Євгена Нищука призначено головою Комітету з Шевченківської премії і, відповідно, Юрія Макарова звільнено від виконання обов'язків голови комітету.

Крім того, новому голові доручено подати пропозиції щодо нового персонального складу Комітету Шевченківської премії.

Як повідомлялося, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко й голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров заявили, що лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

Водночас уже 11 березня Комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій.

Пізніше голова Комітету з Шевченківської премії Юрій Макаров подав у відставку, а 16 березня члени комітету премії заявили про складення своїх повноважень.

 

Теги: #комітет #нищук #шевченківський

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