Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Фото: Міненерго

Комітет Верховної Ради з питань енергетики і ЖКП підтримав подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко про звільнення з посади міністра енергетики Світлани Гринчук, яка також подала заяву про відставку.

Відповідне рішення прийняте на засіданні комітету в п’ятницю, яке транслювалося онлайн.

"Дійсно, мною було прийняте рішення щодо відставки, враховуючи, насамперед ту медійну ситуацію, яка склалася щодо корупційного скандалу в енергетичному секторі, щодо залучення мого імені, в тому числі й щодо мого особистого життя. Бачу для себе неприпустимим залишатися на цій посаді", – сказала під час засідання комітету Гринчук.

"Що стосується моїх професійних якостей, то за час моєї роботи на посаді міністра, а перед цим заступника, кожен може оцінити і мої досягнення, і мої професійні якості, й ті результати, які були досягнуті. Мною не було прийнято жодного незаконного рішення, не виконано жодних доручень, крім безпосередніх мого керівництва", – наголосила Гринчук.

Голова енергокомітету Андрій Герус зазначив, звертаючись до Гринчук, що в комітету з нею була "нормальна робота по законодавству, під час якої готувалися нормальні законопроєкти", останнім з яких є продовження на 2026 рік пільг на імпорт енергообладнання.

"Це велика історія (справа "Мідас" – ЕР), але в частині законодавства була професійна робота, ми від професійної лінії не відхилялися", – наголосив Герус.

Заступник голови енергокомітету Андрій Жупанин, якого, як і Геруса, розглядають, за даними джерел, на посаду глави Міненерго, зі свого боку подякував міністру за роботу над законом про market coupling в енергетиці й побажав "оговтатися, відновитися і знайти себе в кар’єрі".

Натомість, зокрема, нардеп Максим Хлапук нагадав міністру про внесення змін в статути "Укренерго" та ОГТСУ, які передбачали прийняття рішення про признання керівництва кваліфікованою, а не простою більшістю голосів, що фактично надало право блокуючого голосу членам наглядових рад - представникам держави. Він звернув увагу, що досі голова ОГТСУ не був призначений (у четвер уряд зупинив конкурс, через те, що Оксана Кривенко, яку підтримувало Міненерго Галущенка, а потім Гринчук на посаду, є фігурантом "Мідас" – ЕР).

Як повідомлялося, під час засідання комітету Гринчук зазначила, що не було зовнішнього впливу на її роботу, в тому числі з боку фігурантів "Мідас".