Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Кабінет міністрів схвалив проект угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання до Комітету з питань політики регіонального розвитку та його допоміжних органів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зазначається, що приєднання до Комітету у статусі учасника дозволить активно брати участь у його засіданнях та його допоміжних органів, а також надасть можливість перейняти позитивний досвід країн-членів ОЕСР у сфері політики регіонального розвитку, зокрема, щодо вдосконалення врядування для створення ефективних механізмів узгодженої регіональної політики та забезпечення доброчесності, прозорості та підзвітності для ефективного використання ресурсів та зміцнення довіри до органів влади.

Також схвалено проекти угод щодо приєднання до Комітету цифрової політики та до Комітету регуляторної політики.

Очікується, що отримання статусу учасника цих Комітетів ОЕСР дозволить Україні брати участь в їх роботі, надасть доступ до значного масиву даних у цих сферах та дозволить отримати доступ до найкращих практик і важливого міжнародного досвіду розвинених країн щодо впровадження ефективної політики щодо цифровізації держави та регуляторної політики, орієнтованої на розбудову кращого майбутнього, а також сприяння сталому та інклюзивному розвитку та цифровізації економіки.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

9 жовтня Кабінет міністрів схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації та оцінки конкуренції.