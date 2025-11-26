Інтерфакс-Україна
19:15 26.11.2025

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Кабінет міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зазначається, що рекомендація окреслює основні принципи підвищення ефективності управління водними ресурсами у довгостроковій перспективі, враховуючи транскордонний контекст, а також містить інструменти щодо управління кількістю води, поліпшення якості води, управління ризиками та небезпечними подіями, пов’язаними з водою. 

Очікується, що приєднання до зазначеної Рекомендації та врахування її вимог сприятиме цілісному вирішенню екологічних проблем у сфері використання водних ресурсів, поєднуючи регуляторні та економічні інструменти управління.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

У жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції і управління даними у сфері охорони здоров’я, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики та Комітету регуляторної політики.

 

Теги: #водні_ресурси #оеср

