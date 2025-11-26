Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів
Кабінет міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зазначається, що рекомендація окреслює основні принципи підвищення ефективності управління водними ресурсами у довгостроковій перспективі, враховуючи транскордонний контекст, а також містить інструменти щодо управління кількістю води, поліпшення якості води, управління ризиками та небезпечними подіями, пов’язаними з водою.
Очікується, що приєднання до зазначеної Рекомендації та врахування її вимог сприятиме цілісному вирішенню екологічних проблем у сфері використання водних ресурсів, поєднуючи регуляторні та економічні інструменти управління.
Як повідомлялося, в кінці жовтня Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.
У жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції і управління даними у сфері охорони здоров’я, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики та Комітету регуляторної політики.