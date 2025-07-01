Інтерфакс-Україна
Економіка
18:23 01.07.2025

Шмигаль обговорив з генсеком ОЕСР реформи в Україні

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Шмигаль обговорив з генсеком ОЕСР реформи в Україні
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, під час якої обговорив з ним системні зміни, які здійснює Україна на шляху до членства в Організації.

"Приєднання до клубу розвинених держав залишається незмінним пріоритетом України. Очікуємо, що це відбудеться в 2026 році. Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси… Впевнений, що разом зможемо гідно відповісти на всі виклики та забезпечити добробут і безпеку Україні і світу", - написав Шмигаль у вівторок в Телеграм.

 

Теги: #шмигаль #оеср #корман

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