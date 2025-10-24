Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

Фото: https://www.golos.com.ua

Робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із питань боротьби з хабарництвом запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях і стати повноцінним членом відповідної Робочої групи.

Як повідомив народний депутат України, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, основою для цього процесу став підготовлений комітетом та ухвалений Верховною Радою законопроєкт №11443.

"Співпраця між Україною та ОЕСР має важливе значення для нашої держави, тому що приєднання до Конвенції дасть змогу розширити міжнародну співпрацю в розслідуванні корупційних правопорушень. Крім того, це зміцнить репутацію України як надійного партнера і водночас сприятиме залученню інвестицій в нашу державу. Показово, що партнери відзначили значний прогрес України в боротьбі з корупцією і впровадженні необхідних антикорупційних механізмів", - зауважив політик.

За його словами, це стало можливим, зокрема, завдяки злагодженій роботі членів комітету з представниками робочої групи при президентові України під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака під час опрацювання законопроєкту №11443.

"Ми докладали серйозних зусиль, щоб Україна стала повноцінним членом Робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку із питань боротьби з хабарництвом. І зараз Комітет продовжує роботу в цьому напрямку, впроваджуючи міжнародні стандарти у вітчизняне законодавство", - наголосив Іонушас.

Загалом до ОЕСР входять 38 провідних економік світу. Організація вже надає Україні експертну підтримку й аналітику.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 грудня 2024 року проголосувала за законопроєкт №11443 щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав. Як наголошується в пояснювальній записці до документа, закон забезпечує виконання Україною взятих на себе зобов'язань щодо імплементації рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях та запровадження ефективного механізму притягнення юросіб до відповідальності, який відповідатиме Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Згідно із законопроєктом, до юридичної особи можна буде застосувати додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру у формі тимчасового обмеження діяльності юрособи або тимчасового обмеження в отриманні прав та/або переваг. Законопроєкт також передбачає збільшення розмірів штрафу, що застосовується до юридичних осіб як основний захід кримінально-правового характеру.