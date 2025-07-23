Інтерфакс-Україна
Інвестиції
10:57 23.07.2025

ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

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ОЕСР попередила Україну про наслідки для оборонних інвестицій в Україну через закон щодо НАБУ/САП - ЗМІ

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Офіс президента України про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови, а також пояснила, що має робити Київ для виходу з кризи.

Про це йдеться у відповідному листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який цитує "Європейська правда" в середу вранці.

У листі, датованому 22 липня, керівниця антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються прийняття законопроєкту №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Вона заявила, що цей закон, який набув чинності невдовзі після того, як Україна отримала цей лист, значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України.

Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань. Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала Україну та президента ветувати цей законопроєкт.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", – йдеться у документі.

Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми. "Якщо залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", – підсумувала Фромгольц.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Вона наголосила, що "незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають важливе значення для України на шляху до ЄС". "Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", - додала єврокомісарка.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у розмові з Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський союз залишаються повністю чинними. "Не буде жодних компромісів щодо боротьби з корупцією — Україна серйозно ставиться до цієї відповідальності", - запевнив він.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Теги: #інвестиції #набу_сап #оеср

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