У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

У Києві проходить акція проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 20:00 на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося близько 500 учасників, і люди продовжують активно підходити.

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "І знов ми тут", "Досить свавілля", "Ви шо, зовсім цейво", "12414 - ганьба!", "Як одним днем ми опинилися в 2к13", "Ви нас почуєте", "Янукович закінчив погано", "Я не хочу в митний союз" та інші.

Станом на 20:30 на площі зібралося уже більше 1,2 тис. людей, вони продовжують прибувати.

Учасники акції скандують: "Вето на закон", "Ні корупції у владі", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ" і "Поверніть Європу".

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.

За задумом ініціатора акції, ветерана Дмитра Козятинського, який раніше анонсував її у себе в соціальних мережах, дана площа через безпекові умови на сьогодні є найближчою локацією до будівлі Офісу президента.

"Мені, як ветерану важливо, щоб мою ініціативу підтримали насамперед прості небайдужі громадяни. Тому прошу політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції. Тому давайте домовимося, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки", - написав він, зазначивши, що важливо, щоб президент ветував даний закон.

Серед учасників акції можна зустріти ветеранів, громадських діячів і публічних осіб.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Крім того, на прилеглих вулицях запарковані автомобілі поліції.

Як раніше повідомляли місцеві медіа, у Львові та Дніпрі також була запланована акція проти законопроєкту №12414. Очікувалося, що вона пройде у центрі міста біля памʼятника Тарасу Шевченку у Львові і біля готелю "Україна" в Дніпрі.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що таким рішенням Рада фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, а керівник САП Олександр Клименко вважає, що це кінець незалежної роботи НАБУ і САП.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС.