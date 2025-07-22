Інтерфакс-Україна
Події
20:11 22.07.2025

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

3 хв читати
У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

У Києві проходить акція проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 20:00 на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося близько 500 учасників, і люди продовжують активно підходити.

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "І знов ми тут", "Досить свавілля", "Ви шо, зовсім цейво", "12414 - ганьба!", "Як одним днем ми опинилися в 2к13", "Ви нас почуєте", "Янукович закінчив погано", "Я не хочу в митний союз" та інші.

Станом на 20:30 на площі зібралося уже більше 1,2 тис. людей, вони продовжують прибувати.

Учасники акції скандують: "Вето на закон", "Ні корупції у владі", "Ганьба", "Руки геть від НАБУ" і "Поверніть Європу".

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.

За задумом ініціатора акції, ветерана Дмитра Козятинського, який раніше анонсував її у себе в соціальних мережах, дана площа через безпекові умови на сьогодні є найближчою локацією до будівлі Офісу президента.

"Мені, як ветерану важливо, щоб мою ініціативу підтримали насамперед прості небайдужі громадяни. Тому прошу політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції. Тому давайте домовимося, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки", - написав він, зазначивши, що важливо, щоб президент ветував даний закон.

Серед учасників акції можна зустріти ветеранів, громадських діячів і публічних осіб.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Крім того, на прилеглих вулицях запарковані автомобілі поліції.

Як раніше повідомляли місцеві медіа, у Львові та Дніпрі також була запланована акція проти законопроєкту №12414. Очікувалося, що вона пройде у центрі міста біля памʼятника Тарасу Шевченку у Львові і біля готелю "Україна" в Дніпрі.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що таким рішенням Рада фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, а керівник САП Олександр Клименко вважає, що це кінець незалежної роботи НАБУ і САП.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС.

Теги: #київ #акція #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:30 22.07.2025
Малюк на зустрічі з G7: СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України

Малюк на зустрічі з G7: СБУ буде й надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України

21:05 22.07.2025
Американська торговельна палата закликає Зеленського до вето на закон про позбавлення незалежності НАБУ/САП

Американська торговельна палата закликає Зеленського до вето на закон про позбавлення незалежності НАБУ/САП

21:01 22.07.2025
Кос після розмови зі Свириденко та Качкою: Ми продовжимо працювати з Україною над необхідними реформами

Кос після розмови зі Свириденко та Качкою: Ми продовжимо працювати з Україною над необхідними реформами

20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

20:03 22.07.2025
ГАР Міноборони закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт щодо ліквідації незалежності САП та НАБУ – він підриває обороноздатність країни

ГАР Міноборони закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт щодо ліквідації незалежності САП та НАБУ – він підриває обороноздатність країни

19:21 22.07.2025
Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

18:45 22.07.2025
Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

17:46 22.07.2025
Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

11:05 22.07.2025
В Києві судитимуть проєктанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через р.Дніпро

В Києві судитимуть проєктанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через р.Дніпро

15:54 21.07.2025
Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

ВАЖЛИВЕ

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

Загинула 10-річна дитина, 18 людей зазнали поранень через ворожі обстріли Краматорського району на Донеччині

ОСТАННЄ

До лікарні звернулась херсонка, яка вчора потрапила під удар російського дрона

У Куп’янську внаслідок атаки ворожого fpv-дрону двоє постраждалих

Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

Центр громадянських свобод закликав президента України ветувати прийнятий Радою закон щодо НАБУ і САП

"Укроборонпром" оголосив конкурс на посаду генерального директора, Сметаніна призначено в.о.

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Генпрокурор про зустріч з представниками G7: міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання

Падіння баштового крану на майданчику "Київміськбуд" спричинено поривами вітру

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА