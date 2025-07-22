Інтерфакс-Україна
Події
17:46 22.07.2025

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

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Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад
Фото: https://www.delo.si/

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), та зазначила, що це є "серйозним кроком назад".

"Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді. Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад", - написала вона у соціальній мережі Х. Кос наголосила, що "незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають важливе значення для України на шляху до ЄС".

"Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", - додала єврокомісарка.

Як повідомлялось, Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів.

Теги: #марта_кос #єс #набу

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