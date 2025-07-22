Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт, який обмежує незалежність НАБУ та САП та направів його на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялось, Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП.

За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у вівторок.