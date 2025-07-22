Зеленський підписав закон про обмеження незалежності НАБУ/САП

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомляється на сайті Верховної Ради України у вівторок.

"Повернуто з підписом Президента України", - такий статус має законопроект №12414 на сайті Верховної Ради України.

Інформація про підписання законопроєкта головою держави зникала на сайті парламенту після появи у вівторок ввечері, однак зараз знову опублікована.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

В той же час у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок проходять акції протесту проти законопроєкту.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55640