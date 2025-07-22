Інтерфакс-Україна
Події
21:01 22.07.2025

Кос після розмови зі Свириденко та Качкою: Ми продовжимо працювати з Україною над необхідними реформами

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Кос після розмови зі Свириденко та Качкою: Ми продовжимо працювати з Україною над необхідними реформами
Фото: https://www.delo.si/

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос після розмови з прем"єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, яку вона назвала відвертою, заявила, що Європейський союз продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

"Відверта дискусія з Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. Висловили серйозне занепокоєння останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, прийнятими до закону про НАБУ та САП", - написала Кос у соціальній мережі Х у вівторок увечері.

"Ми продовжимо працювати з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС", - запевнила вона.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Раніше також повідомлялося, що Качка у розмові з єврокомісаркою Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський союз залишаються повністю чинними. "Підтвердив відданість України верховенству права та боротьбі з корупцією. Підкреслив, що сьогоднішні рішення Верховної Ради не мають на меті загрожувати інституційній незалежності НАБУ чи САП. Усі основні функції залишаються незмінними", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

 

Теги: #реформи #єс #набу

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