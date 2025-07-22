УЗАГАЛЬНЕННЯ: Рада підтримала закон про обмеження незалежності НАБУ та САП і закрила сайт на техроботи, в Україні проходять акції протесту

Верховна Рада України на засіданні у вівторок у другому читанні та в цілому 263 голосами підтримала законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

Опозиційні народні депутати стверджували, що Зеленський вже підписав закон №12414, але підтвердження цієї інформації наразі немає. В Офісі президента поки не коментують підписав президент закон чи ні.

Сайт Верховної Ради України ввечері у вівторок припинив роботу через проведення технічних робіт.

В той же час у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному розпочалися акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

ГОЛОВА АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РАДІНА ЗАКЛИКАЛА НАРДЕПІВ НЕ ГОЛОСУВАТИ ЗА ЗАКОНОПРОЄКТ

Вранці, ще до голосування, голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") заяила про атаку на НАБУ та САП та закликала парламентарів не підтримувати законопроєкт №12414, в який були внесені правки, що обмежують незалежність антикорупційних установ.

"Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП. У законопроєкт №12414 (іде на друге читання) щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора", - написала Радіна в мережі Facebook у вівторок вранці.

За її словами, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями "бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам".

"У разі голосування за ці зміни антикорупційну інфраструктуру України буде фактично знищено. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними. Іронічно, що законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Закликаю колег у жодному разі не підтримувати цю ініціативу", - написала Радіна.

Після цього народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у телеграм-каналі: "Тільки що Слуга внесла у порядок денний сьогодні законопроект 12414 про по факту ліквідацію НАБУ та САП. Голосувати хочуть максимально швидко".

ЄС ЗАНЕПОКОЄНИЙ ПОДІЯМИ НАВКОЛО НАБУ ТА САП - ЗАЯВА

Представник Європейської комісії Гійом Мерсьє прокоментував законопроєкт, висловивши занепокоєння подіями навколо антикорупційних інституцій в Україні, які мають вирішальне значення для порядку денного реформ, необхідних для вступу країни в ЄС.

"Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, а саме Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні функціонувати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості", - заявив він.

Мерсьє констатував, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні". "Вступ України (до ЄС – ІФ-У) потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості. ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права", - наголосив представник Єврокомісії.

О 13:37 ВЕРХОВНА РАДА ПІДТРИМАЛА ЗАКОНОПРОЄКТ №12414 У ДРУГОМУ ЧИТАННІ І В ЦІЛОМУ 263 ГОЛОСАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ. ЛИШЕ 14 ДЕПУТАТІВ ПРОГОСУВАЛИ ПРОТИ.

Після цього організація Transparency International Ukraine закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт №12414. "Таким рішенням парламент не лише позбавляє суспільство одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності, незалежних антикорупційних органів, а й підриває довіру міжнародних партнерів до України. Таким чином, цей крок поглибить недовіру суспільства до влади, особливо після непризначення керівника БЕБ, а також переслідування представників громадськості й тиску на незалежні антикорупційні органи", - наголосили в ТІ.

В організації називають єдиним шансом не допустити реалізації такого сценарію накладення вета за цей законопроєкт президентом України Володимиром Зеленським. "Інакше Президент Володимир Зеленський розділить відповідальність з Верховною Радою за знищення антикорупційної інфраструктури та повернення України в часи до того, коли вона стала на шлях демократії", - йдеться в заяві.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) також закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни та порушує міжнародні зобов'язання України в межах підготовки до вступу в ЄС.

В заяві наголошується, що "де-факто, ухвалений законопроєкт послаблює боротьбу із топкорупцією та знищує незалежне досудове розслідування справ. Це рішення матиме неабиякі наслідки для сектору безпеки й оборони, адже чимало корупційних зловживань посадовців розслідувались саме НАБУ, а процесуальне керівництво здійснювала САП".

ЛІДЕР "БАТЬКІВЩИНИ" ТИМОШЕНКО НАЗВАЛА СВІТЛИМ ДНЕМ В РАДІ ОБМЕЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ/САП

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко гаряче підтримала в Верховній Раді ухвалення закону №12414 та закликала й надалі позбавлятися "колонізації України". "Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Тому що перший раз ми переконалися в тому, що колонізація України – це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем – це чітка конституційно збалансована влада", – заявила Тимошенко з парламентської трибуни.

Вона різко розкритикувала створення дорадчих та наглядових рад зі участі іноземців, бо це, на її думку, передає їм конституційні права українського народу. "Ви за спиною українського воюючого народу, голосуючи за Конституційний суд, який створюється міжнародною дорадчою радою, позбавляли Україну право на суверенітет", – сказала, серед іншого, Тимошенко, звертаючись до опонентів, які закликали відхилити законопроєкт №12414.

Лідер "Бітьківщини" згадала, що її політична сила також колись голосувала за створення "антикорупційного хребту", але наразі назвала з трибуни Ради назвала створену структуру нецензурним словом. "Ми теж голосували за цю (нецензурне слово), думаючи, а може, дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією. Подивіться, де Коболєв, дорогі друзі, де кримінальні справи? А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією. І тому мова зараз йде не про антикорупційні структури, а йдеться про тіньову владу, яка управляє всіма процесами", – заявила Тимошенко.

Водночас вона додала, що в той час, коли в Україні було побудовано "антикорупційний хребет" української влади, корупція досягла рівня, якого раніше не було, і ситуація не змінилася.

Виступ Тимошенко кілька разів переривався аплодисментами депутатів правлячої фракції "Слуга народу".

"ЄВРОСОЛІДАРНІСТЬ" ПРОТИ ЗАКОНОПРОЄКТА №12414, А ГОЛОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ДЕПУТАТІВ "ЗА" - ЦЕ НЕ ПОЗИЦІЯ ФРАКЦІЇ - ГЕРАЩЕНКО

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко заявляє, що під час голосування за законопроєкт №12414 фракція дала найбільше голосів "проти" і "утриматися", а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції.

"Як співголова фракції "ЄС" наголошую на офіційній позиції фракції - ми проти цих поправок, ми дали найбільше голосів проти і утриматися, це офіційна позиція фракції, ми робили все можливе, аби зупинити цей сценарій, блокували трибуну, намагалися відсторонити від ведення засідання Стефанчука. Голосування окремих депутатів - це не позиція фракції", - сказала Геращенко агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, команда "Європейської солідарності" захищала незалежність НАБУ попри те, що "після зміни його керівництва Агентство намагалося дослухатися до побажань Офісу".

"В умовах, коли влада набрала майже конституційну більшість голосів під цей закон, ЄС вдалося провести дуже важливу правову норму про заборону обшуків без санкції суду. Саме тому за закон проголосували народний депутат Алексєєв, як автор цієї поправки, та Ніна Южаніна, в дітей і онуків якої ДБР на політичне замовлення вчинило обшук без рішення суду. Зрештою вчорашні обшуки в НАБУ і САП так само відбувалося свавільним шляхом без санкції суду, такі позасудові обшуки останнім часом стали однією із технологій розбудови диктатури в Україні порушення прав і свобод громадян", - додала Геращенко.

ЖЕЛЕЗНЯК ІНІЦІЮВАВ ПОСТАНОВУ ПРО СКАСУВАННЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ЗАКОН, АЛЕ СТЕФАНЧУК ПІДПИСАВ ЙОГО

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, який блокує підписання спікером парламенту законопроєкту щодо обмеження незалежності НАБУ та САП.

"Зареєстрував блокуючу постанову по цьому законопроєкту 12414. Згідно з Регламентом зараз спікер не має право підписати ці зміни. Але я переконаний, що будуть намагатися це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план все зробити поки не прилетіло від міжнародних партнерів", - написав Железняк у Телеграм.

Проте голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

ФАКТИЧНО ЗАРАЗ СТВОРЮЄТЬСЯ ЗАГРОЗА ЄВРОАТЛАНТИЧНИМ ПРАГНЕННЯМ НАШОЇ КРАЇНИ – ДИРЕКТОР НАБУ

Прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414 створює загрозу євроатлантичним прагненням України, заявив директор НАБУ Семен Кривонос. "Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Дві незалежні інституції – НАБУ і САП – фактично повністю переводяться, можна сказати, в залежний режим", - сказав він на брифінгу.

"Глибину шоку і занепокоєння (міжнародних партнерів – ІФ-У) оцінювати не можу. Можу сказати, що ми маємо факт, що фактично проголосований законопроєкт. Це свідчить на мою думку про те, що недостатньо було наголошено на тому, що антикорупційні зусилля України є дуже важливими для вступу до Європейського союзу", - сказав Кривонос.

Він зазначив, що антикорупційні органи комунікують з усіма міжнародними партнерами. "Ми почали комунікувати ще одразу, коли почалася ця брудна атака по телеграм-каналам… Ми кілька місяців комунікуємо і попереджаємо, у нас була інформація, що щось планується на НАБУ і САП. Ми попереджали, писали листи, зверталися до відповідних представництв, посольств, міжнародних організацій, говорили про те, що такий сценарій розвитку подій може бути. Вони були дуже добре поінформовані, що такі дії відбуваються", - зазначив директор НАБУ.

На даний час, за його словами, така комунікація продовжується. "В принципі, ця битва не програна, вона ще триває, хоча…", - додав він.

В той же час Кривонос наголосив, що він оптимістично ставиться до цієї ситуації і вважає, що її можна виправити разом з громадянським суспільством і незалежними медіа. "Будемо працювати над поверненням незалежності НАБУ і САП", - резюмував він.

КЕРІВНИК САП ПРО ПРИЙНЯТИЙ РАДОЮ ЗАКОНОПРОЄКТ: ЦЕ КІНЕЦЬ НЕЗАЛЕЖНОЇ РОБОТИ ДВОХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Прийнятий Верховною Радою України законопроєкт №12414 – це кінець незалежної роботи НАБУ і САП, заявив керівник САП Олександр Клименко. "Фактично знищується незалежність двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наші розслідування, які будуть проводитися в майбутньому і ті, які вже у нас тривають. Тому в принципі це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій", - сказав він на брифінгу у вівторок.

НАБУ ТА САП БЛИЗЬКО ПІДІЙШЛИ ДО КОГОСЬ У СВОЇХ РОЗСЛІДУВАННЯХ, ЩО І СТАЛО ПРИЧИНОЮ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ВВАЖАЄ ГОЛОВА АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

НАБУ та САП надто близько підійшли до когось у своїх розслідуваннях, тому Верховна Рада обмежила їх незалежність, припускає голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу").

"Якщо я правильно розумію, їх версія (тих, хто голосував за закон - ІФ-У) полягає в тому числі що в багатьох розслідуваннях вони (НАБУ й САП) підійшли десь надто близько до когось", - сказала Радіна на брифінгу у вівторок.

На її думку, генеральний прокурор є найбільш політично незахищеним правоохоронцем в Україні, "бо для того, щоб його звільнити, достатньо просто 226 кнопок в залі (Верховної Ради - ІФ-У)". Радіна додала, що сьогодні всі переконалися "що ці кнопки в залі набираються".

ДИРЕКТОР НАБУ: ДОПУСКАЄМО ТИСК НА НАС З КЕРІВНИКОМ САП І "КЛЕПАННЯ" СПРАВ

Директор НАБУ Семен Кривонос допускає негативний сценарій розвитку подій: подальший тиск на нього та керівника САП, в тому числі проведення слідчих дій і відкриття справ.

"Очікуємо подальшого розвитку подій, в тому числі прораховуємо і негативні сценарії – вчинення тиску безпосередньо на мене і керівника САП, можливо, проведення слідчих дій, склепання, вибачте на слові, якихось справ, - ми допускаємо, що всі ці речі можуть відбутися", - сказав він на брифінгу у вівторок.

"Інформація про заплановану атаку була доволі тривалий термін. Ми знали, що щось має відбуватися. Частково була інформація, що можуть бути законодавчі ініціативи, була інформація, що можуть бути такі речі, як обшуки, процесуальні дії, пред'явлення підозр", - додав він.

За словами директора НАБУ, про ці речі було відомо і міжнародні партнери були поінформовані.

"Треба дійсно розмежувати питання контррозвідувальної діяльності і викриття зрадників… А інша складова, це коли подібні речі … використовується як тиск на антикорупційну інституції, то це питання величезне", - наголосив Кривонос.

За його словами, ця ситуація – це наслідки роботи антикорупційних органів. "Ми виключно розслідуємо високопосадову корупцію. Точно вважаю, включаючи те, що низка народних депутатів, які, маючи очевидний конфлікт інтересів, радісно голосувала за цец законопроєкт, що так, це питання тиску на Національне антикорупційне бюро і САП і це наслідок нашої діяльності в тому числі", - наголосив Кривонос.

ЄВРОКОМІСАР КОС: ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВИХ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ Є СЕРЙОЗНИМ КРОКОМ НАЗАД

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Верховної Ради за законопроєкт, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), та зазначила, що це є "серйозним кроком назад".

"Серйозно стурбовані сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді. Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад", - написала вона у соціальній мережі Х.

Кос наголосила, що "незалежні органи, такі як НАБУ та САП, мають важливе значення для України на шляху до ЄС".

"Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", - додала єврокомісарка.

ВІЦЕПРЕМʼЄР КАЧКА ЗАПЕВНИВ ЄВРОКОМІСАРА КОС: ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ВСТУПУ В ЄС ЗАЛИШАЮТЬСЯ ПОВНІСТЮ ЧИННИМИ

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у розмові з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський союз залишаються повністю чинними.

"Розмовляв телефоном з Мартою Кос. Підтвердив відданість України верховенству права та боротьбі з корупцією. Підкреслив, що сьогоднішні рішення Верховної Ради не мають на меті загрожувати інституційній незалежності НАБУ чи САП. Усі основні функції залишаються незмінними", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

"Не буде жодних компромісів щодо боротьби з корупцією — Україна серйозно ставиться до цієї відповідальності. Наш порядок денний реформ та зобов'язання щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними", - запевнив Качка.

ПОЛІТИКИ ТА ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ ЗАЯВЛЯЮТЬ ПРО ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, ЯКИЙ НЕСЕ ЗАКОНОПРОЄКТ ЩОДО НАБУ І САП

Підтримка Верховною Радою законопроєкту про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є придушенням антикорупційної боротьби і демократичних принципів, вважає перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний.

"Сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП – це крок не в бік ЄС, а у зворотному напрямку. Не до демократії, не до справедливості, не до тих принципів, за які щодня віддають життя наші захисники. Ті, хто впроваджує подібні "реформи", схоже, втратили відчуття меж. Під прикриттям війни – душать антикорупцію, самоврядування, свободу слова. Замість змінювати систему – замикають її на себе", - написав Палатний у Facebook.

Волонтер та громадській діяч Сергій Притула відзначає, що з прийняттям цього законопроєкту НАБУ і САП стають підпорядкованими генеральному прокурору, який "тепер вибиратиме, яким справам давати хід, а які – ховати".

"Це хрест на незалежності антикорупційних органів! Про яку євроінтеграцію тепер може йти мова?!", - написав Притула в соцмережі Х.

Співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар нагадав, що в останні роки в Україні діяла неписана угода щодо того, щоб не ліквідовувати здобутки Революції Гідності, передусім євроінтеграційний курс.

"Чимало речей пробачали кожній владній команді, поки ця угода діяла. Я не знаю, якими словами пояснити, що не треба це руйнувати. Це те, на чому тримається вся країна, - на мрії про європейське, а не російське майбутнє. Не робіть цієї помилки, будь ласка. Вона дуже, дуже дорого коштуватиме", - наголосив він.

Ексголова партії "Громадянська позиція", ексміністр оборони України (2005-2007) Анатолій Гриценко вважає, що владна верхівка в Україні "вже готується до нових реалій і завчасно убезпечує себе від відповідальності". При цьому він переконаний, що західні партнери України не перешкоджатимуть українській владі в цьому за поточних умов.

"Слухняні прокурори і судді їх не зупинять. Слухняний Уряд теж, ми вже нову премʼєрку почули. Парламент? Ні, ми вже слухняні голосування побачили. Західні партнери? Теж ні. Бо Америка Трампа зайнята собою, їх ми мало цікавимо. А Європа все те бачить давно, але мовчить і продовжить підтримку нашої влади, що б вона тут не витворяла, бо хоче щоб за рахунок продовження нашого спротиву мати собі час підняти власні арміі перед дальшим наступом раші. Тож хто їх може зупинити? Лише ми з вами — громадяни, громада, фронтовики, коли (якщо) не мовчатимемо і голосно доноситимемо владі своє відторгнення будівництва мало-раші в нашій країні", - наголосив Гриценко.

В КИЄВІ ТА НИЗЦІ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ПРОХОДЯТЬ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ПРОТИ ПРИЙНЯТОГО РАДОЮ ЗАКОНОПРОЄКТУ №12414

Акція проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП розпочалася в Києві у вівторок ввечері.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 20:00 на площі Івана Франка біля Київського національного театру імені Івана Франка зібралося близько 500 учасників, і люди продовжують активно підходити. В руках учасники акції тримають плакати з написами: "І знов ми тут", "Досить свавілля", "Ви шо, зовсім цейво", "12414 - ганьба!", "Як одним днем ми опинилися в 2к13", "Ви нас почуєте", "Янукович закінчив погано", "Я не хочу в митний союз" та інші.

За задумом ініціатора акції, ветерана Дмитра Козятинського, який раніше анонсував її у себе в соціальних мережах, дана площа через безпекові умови на сьогодні є найближчою локацією до будівлі Офісу президента. "Мені, як ветерану важливо, щоб мою ініціативу підтримали насамперед прості небайдужі громадяни. Тому прошу політичні партії та діячів утриматися від підтримки цієї акції. Тому давайте домовимося, що акція пройде без символіки та спікерів, яким хочеться висловити свої думки", - написав він, зазначивши, що важливо, щоб президент ветував даний закон.

Серед учасників акції можна зустріти ветеранів, громадських діячів і публічних осіб.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Крім того, на прилеглих вулицях запарковані автомобілі поліції.

У низці інших міст України, зокрема, Львові, Луцьку та Дніпрі, також почалися акції проти законопроєкту №12414. У Львові вона проходить у центрі міста біля памʼятника Тарасу Шевченку, а у Дніпрі біля готелю "Україна".

САЙТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ЗАКРИТИЙ НА ТЕХНІЧНІ РОБОТИ

Сайт Верховної Ради України ввечері у вівторок припинив роботу через проведення технічних робіт. "Проводяться технічні роботи з адміністрування сервісу Верховної Ради України. Дякуємо за розуміння!" – написано на сторінці завантаження.

Раніше у вівторок опозиційні народні депутат Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко стверджували, що президент України Володимир Зеленський вже підписав закон №12414 про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Офіційне підтвердження цієї інформації можливо на сторінці цього законопроєкту на сайті Ради.

Коли сайт ще працював, на ньому було зазначено, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав закон №12414 та направив його на підпис президенту України, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

В Офісі президента поки не коментують підписав президент закон чи ні.

ДНЕМ РАНІШЕ

Як повідомлялося, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань провели в понеділок обшуки у детективів НАБУ, а також позапланову перевірку дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою САП.

Спочатку про підозру було повідомлено трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих у 2021 та 2023 роках. Паралельно правоохоронці повідомили про викриття на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом РФ та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Також було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби, повідомлялося про щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича Дмитру Іванцову, який переховується в РФ.

В той же день СБУ без офіційного попередження в понеділок прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. В антикорупційних органах заявили про можливе розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації, в СБУ назвали їх безпідставними.

Джерела:

https://x.com/serhiyprytula/status/1947619738252706192

https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid0vY1QMjQm838y3CDss4UdBz4SKWdsuxgUNRBpYhui5cLy3e8DDCzgxwqegMP6iSbZl

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