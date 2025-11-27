Інтерфакс-Україна
Інвестиції
11:12 27.11.2025

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

2 хв читати
Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

Кабінет міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит стосовно приєднання до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій та щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зазначається, рекомендація щодо соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій визначає соціальну економіку потужним засобом для створення ефективних робочих місць, залучення молоді, сприяння гендерній рівності, вирішення проблем неформальної зайнятості, підтримки трудової інтеграції незахищених груп населення, а також рушієм соціальних інновацій, які сприяють економічній та соціальній стійкості, ефективному регіональному розвитку, забезпеченню якісними соціальними послугами, спрямованими на задоволення суспільних потреб.

Також зазначається, що приєднання до Рекомендації щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки має на меті підвищити ефективність національної інвестиційної політики шляхом гармонізації та інтеграції з міжнародними стандартами, зокрема, в частині забезпечення балансу між національною безпекою та відкритістю для інвестицій. 

Крім того, схвалено проект листа про запит щодо приєднання до Керівного органу програми спільних досліджень "Сталі сільськогосподарські та продовольчі системи" ОЕСР.

Очікується, що участь у роботі Керівного органу дозволить інформувати міжнародну спільноту про аграрний сектор України, стан реформ, успішні практики та наслідки збройної агресії РФ для агропромислового комплексу, а також це надасть можливість скористатись результатами досліджень для розвитку сталої сільськогосподарської політики, активніше взаємодіяти з іншими країнами-членами ОЕСР, обмінюватися досвідом та брати участь у спільних проектах, що в свою чергу стимулюватиме розвиток інновацій у сільському господарстві.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

У жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції, водних ресурсів і управління даними у сфері охорони здоров’я, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики та Комітету регуляторної політики.

Теги: #інвестиції #оеср

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 26.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

17:47 26.11.2025
"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

23:09 19.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо управління даними у сфері охорони здоров’я

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо управління даними у сфері охорони здоров’я

12:17 18.11.2025
"Запоріжсталь" скерувала 370 млн грн на комплекс капремонтів, за рік інвестує більше 1 млрд грн

"Запоріжсталь" скерувала 370 млн грн на комплекс капремонтів, за рік інвестує більше 1 млрд грн

11:35 14.11.2025
IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

IFC та ЄБРР інвестують по $25 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital

21:02 13.11.2025
Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

Україна має намір приєднатися до Комітету ОЕСР з питань політики регіонального розвитку

11:15 08.11.2025
Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

10:29 08.11.2025
Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

10:07 06.11.2025
Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

Рада ЄС і Європарламент попередньо домовилися про стимулювання інвестицій в оборону

16:11 05.11.2025
"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

"ДТЕК Мережі" інвестували майже 3 млрд грн у підготовку мереж до нового опалювального сезону

ВАЖЛИВЕ

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

ОСТАННЄ

Виробництво біоклею з гороха з інвестиціями EUR40 млн стартувало в ІП "Коростень" компанії Юрушева

Норвезький Ukraine Investment Fund інвестує близько 100 млн крон в M10 Industrial Park у Львові

IFC інвестує $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Партнери інвестують EUR 3 млн у відновлення української культури – Бережна

Данія інвестує 10 млн данських крон в українську культуру – Бережна

KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА