Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

Кабінет міністрів України схвалив проект листа до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про запит стосовно приєднання до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій та щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зазначається, рекомендація щодо соціальної та солідарної економіки і соціальних інновацій визначає соціальну економіку потужним засобом для створення ефективних робочих місць, залучення молоді, сприяння гендерній рівності, вирішення проблем неформальної зайнятості, підтримки трудової інтеграції незахищених груп населення, а також рушієм соціальних інновацій, які сприяють економічній та соціальній стійкості, ефективному регіональному розвитку, забезпеченню якісними соціальними послугами, спрямованими на задоволення суспільних потреб.

Також зазначається, що приєднання до Рекомендації щодо керівних принципів стосовно інвестиційної політики країн-реципієнтів у контексті національної безпеки має на меті підвищити ефективність національної інвестиційної політики шляхом гармонізації та інтеграції з міжнародними стандартами, зокрема, в частині забезпечення балансу між національною безпекою та відкритістю для інвестицій.

Крім того, схвалено проект листа про запит щодо приєднання до Керівного органу програми спільних досліджень "Сталі сільськогосподарські та продовольчі системи" ОЕСР.

Очікується, що участь у роботі Керівного органу дозволить інформувати міжнародну спільноту про аграрний сектор України, стан реформ, успішні практики та наслідки збройної агресії РФ для агропромислового комплексу, а також це надасть можливість скористатись результатами досліджень для розвитку сталої сільськогосподарської політики, активніше взаємодіяти з іншими країнами-членами ОЕСР, обмінюватися досвідом та брати участь у спільних проектах, що в свою чергу стимулюватиме розвиток інновацій у сільському господарстві.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Україну запросили приєднатися до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб.

У жовтні-листопаді Кабмін схвалив проекти листів до ОЕСР про запит стосовно приєднання до Рекомендацій щодо електронної автентифікації, оцінки конкуренції, водних ресурсів і управління даними у сфері охорони здоров’я, а також до Комітету з питань політики регіонального розвитку, Комітету цифрової політики та Комітету регуляторної політики.